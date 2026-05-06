Trabzonsporlu Sedat\'ın Forma Koleksiyonu

06.05.2026 03:23
Samsun'da yaşayan Sedat Yeşilyurt, Trabzonspor'a ait bin parça forma ve aksesuar koleksiyonu oluşturdu.

SAMSUN'da yaşayan Sedat Yeşilyurt (47), Trabzonspor'a olan sevdasını yıllar içerisinde bin parçalık koleksiyonuna dönüştürdü. Bordo-mavili takıma ait forma ve armaları evinde biriktiren Yeşilyurt, "Eksik sezonlarım var. İlerideki hedefim inşallah müze kurmak. Bana göre burası şu anda da bir müze ama daha halka açık bir şey yapmayı düşünebilirim. Ancak şu anda kendi kontrolüm altında, eksikleri tamamlamaya çalışıyorum" dedi.

Trabzon'da doğup büyüyen ve daha sonra Samsun'a yerleşen Trabzonspor taraftarı Sedat Yeşilyurt, bordo-mavili takımın ilk şampiyon olduğu 1975 yılından bugüne kadar tüm sezonlara ait formaları biriktirerek bir koleksiyon oluşturdu. Yeşilyurt'un koleksiyonunda; formalardan, kulübün çıkardığı rozetlerden flamalarına, şampiyonluk sezonlarına ait hatıralardan Avrupa maçlarının biletlerine kadar geniş bir yelpazede ürünler yer alıyor. Eski maç topları, madalyalar, özel kupalar ve döneme ait belgelerinde bulunduğu yaklaşık bin parçalık arşiviyle dikkat çeken Yeşilyurt, 20 seneyi aşkındır Türkiye'den ve yurt dışından birçok kişiyle bağlantı kurarak koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor. İleride müze kurmak istediğini söyleyen Yeşilyurt, koleksiyonun insanlar tarafından görülmesini istiyor.

'20 SENEYİ AŞKINDIR FORMA TOPLUYORUM'

Bine yakın ürünün yer aldığı koleksiyonun temelinin yıllar önce atıldığını belirten Yeşilyurt, " 'Ben neden Trabzonspor forması biriktirmiyorum' diyerek forma toplamaya başladım. Bugüne kadar da 800'e yakın forma oldu. 2002-2003 sezonundan beri çıkan bütün store formaları alıyordum. O sezondan sonra da maç formaları toplamaya başladım. 20 seneyi aşmıştır, maç forması topluyorum. Benim için hemen hemen bütün formaların bir hikayesi var. En özel hikaye adeta şampiyonluğun da habercisi olan, 1983 Dobi Hasan'ın Fenerbahçe ile oynadığımız maçta attığı ve 1-0 galip geldiğimiz maçta giydiği forma. Hasan abi Samsun'da yaşıyor. Onunla irtibata geçtim. 'Hasan abi forma var mı?' diye sorduğumda önce 'Yok' dedi. 'Var yok, var yok' derken bir gün tiyatroda iken bana bir forma fotoğrafı göndererek 'Bu sende var mı?' diye sordu. 'Tabi ki yok' dedim. O yıllarda forma bulmak çok zordu ve çok özeldi. O günkü tiyatro oyununu bitirene kadar yaşadığım heyecanı anlatamam. Her formanın bende hatırası çok fazla. Hepsinin hikayesi farklı" ifadelerini kullandı.

'İLERİDEKİ HEDEFİM MÜZE KURMAK'

Trabzonspor'un geçmişten günümüze uzanan geniş bir yelpazede formaların bulunduğunu söyleyen Yeşilyurt, "Trabzonspor'un giyinmiş olduğu, görselde, gözümüzün önünde yaşadığımız ya da yaşamadığımız, eski fotoğraflara baktığımızda gördüğümüz bütün formaları biriktirmeye çalışıyorum. Forma koleksiyonumuzda şu anda 90 yılından hatta 80'li yıllardan bütün sezonlardan bir forma var. Ancak 1990 sezonundan sonra her forma hemen hemen bende mevcut. Trabzonspor'un giymiş olduğu bütün çeşit formalar mevcut. 1970'li yıllardan şu anda bende 3-4 tane forma var. Eğer 1970'li yıllardan birkaç tane daha forma bulabilirsem, eksik sezonlarım var. İlerideki hedefim inşallah müze kurmak. Bana göre burası şu anda da bir müze ama daha halka açık bir şey yapmayı düşünebilirim. Ancak şu anda kendi kontrolüm altında, eksikleri tamamlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

'DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN FORMA GETİRDİM'

Koleksiyonunu yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Yeşilyurt, dünyanın farklı ülkelerinden de formalar temin ettiğini ifade etti. Yeşilyurt, "Tayland'dan bile forma buldum. Bu işi yapan, forma biriktiren koleksiyonerlerden bir şekilde forma aldım. Türkiye'deyken forma alıp yurt dışına çalışmaya giden insanlardan aldım. 90'lı yıllarda bir futbolcudan formayı almış ve o formayı özenle saklamış. Bir şekilde biz bunları duyup ulaştık. Dünyanın birçok yerinden forma aldık diyebilirim. Devam eden sezonlardaki formaları bulmak kolay. Ancak geçmişe dönük arayışım yoğun bir şekilde devam ediyor. Tabi çeşit arttıkça eksik bulmak çok zorlaşıyor. Ama nasip bir şekilde bir yerlerden çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

