Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum

Trabzonsporlu Sikan\'dan Fatih Tekke\'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
24.06.2025 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonsporlu futbolcu Danylo Sikan, Fatih Tekke hakkında açıklamalarda bulundu. Sikan yaptığı açıklamada Tekke'ye tepki göstererek, '' Her maç öncesi %100 hazır olmama rağmen neden oynatılmadığımı bilemiyorum. Fatih Tekke'nin oyuncu tercihlerini anlamadım.'' dedi.

Süper Lig devi Trabzonsporlu futbolcu Danylo Sikan, Igor Tsyganik'in YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Sikan, teknik direktörü Fatih Tekke ile ilgili çarpıcı konuştu.

"3-4 FARKLI YERDE OYNADIM"

Şenol Güneş dönemiyle ilgili konuşan Sikan, "Şenol hoca beni 3-4 farklı yerde oynattı ama kendi mevkimde oynamadım." dedi.

"OYUNCU TERCİHLERİNİ ANLAMIYORUM''

"Trabzonspor'daki oyna sürenden memnun musun?" sorusuna cevap veren Sikan, "Şu anda hayır. Her maç öncesi %100 hazır olmama rağmen neden oynatılmadığımı bilemiyorum. Fatih Tekke'nin oyuncu tercihlerini anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"KİMSE NEDENİNİ BİLMİYOR"

Teknik direktör Fatih Tekke ile ilgili konuşmaya devam eden Danylo Sikan, "Sadece onu biraz kafa karıştırıcı buluyorum. Bunu daha önce menajerimle konuştum kimse nedenini bilmiyor gibi görünüyor." sözlerini sarf etti.

"İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUM"

Teknik direktörle konuşmayı denediniz mi? sorusunu ise 24 yaşındaki futbolcu şu şekilde cevapladı:

"Ben şahsen bu konuşmaya yaklaşmadım. Teknik direktörle bu konu hakkında tartışmaya başlamaya alışkın değilim. Sadece antrenman yapmaya ve ilerlemeye devam ediyorum. Shakhtar'daki zamanımda benzer durumlar yaşadım. Alıştım. Bunun üzerinde durmaya gerek olmadığını anlıyorum. Sadece antrenman yapmaya devam etmem ve alınganlık göstermemem gerekiyor."

SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Ukraynalı oyuncu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor, Fatih Tekke, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hursit Yavas:
    Adam hakli sonuna kadar . banza kirslikti ligde hedefi kalmamamis hala banza oynuyor 6 0 Yanıtla
  • Tahir mertoğlu:
    doğru diyor sıkan. fatih hoca Trabzonspor'da hocalık yapacak kapasitesi yok. ne teknik bilgi nede başka yönü yok. trabzonsporda acilen yönetim değişmeli sonra teknik direktör ve ekibi ile yollar ayrılmalı. ahmet aga oğlu tekrar başkanlığs gelmeli ve Alman ekolunde disiplinli bir hoca ile anlaşılmalı. yoksa TS'den bir cacık olmaz kaç yılları heba edersiniz. bizden söylemesi 5 0 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Fatih’ten hoca olmaz 2 0 Yanıtla
  • Murat:
    sen şimdi naneyi yemedinmi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek
Damatsız düğün yapmıştı Ağaçlık alanda ölü bulundu Damatsız düğün yapmıştı! Ağaçlık alanda ölü bulundu
İsrail’den Tahran’a tahliye uyarısı İsrail'den Tahran'a tahliye uyarısı
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
Sakarya’da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Yılın transfer bombası Süper Lig’i sallayan golcü İstanbul’a iniyor Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Ateşkes başladı İran: İsrail başlattı, biz bitirdik Ateşkes başladı! İran: İsrail başlattı, biz bitirdik
Resmen açıklandı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
ABD’den WhatsApp yasağı ABD'den WhatsApp yasağı
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

22:29
Trump’ı küplere bindiren telefon görüşmesi Netanyahu’ya bağırarak o emri vermiş
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
19:50
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
09:48
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
09:40
Nereden nereye 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
09:19
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J’den yeni haber
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber
09:15
En düşük maaş için yeni rakamlar İki senaryo var
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
09:06
111 yıllık kulübe şok Armaya haciz
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
08:59
Yeni bir kan grubu keşfedildi
Yeni bir kan grubu keşfedildi
08:59
Maydonoz Döner’e 2’nci dalga operasyon
Maydonoz Döner'e 2'nci dalga operasyon
08:40
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
08:26
Muharrem İnce, CHP’ye katılıyor
Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 22:59:42. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.