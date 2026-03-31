Trafik kazası geçiren Saran\'dan büyük fedakarlık

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, geçirdiği trafik kazasının ardından sergilediği tavırla dikkat çekti.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgilere göre Saran, evinden stada giderken E-5 üzerinde trafik kazası geçirdi. Kazada araçta hasar meydana gelirken, Saran ve şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından bacak, kol ve boyun bölgesinde ağrılar hissetmesine rağmen Sadettin Saran’ın kulüp binasına gittiği ve yöneticilerle yapılan toplantıya katıldığı belirtildi.
Saran’ın yaşadığı kazaya rağmen görevini aksatmaması, camiada büyük takdir toplarken, bu davranış “fedakarlık” olarak yorumlandı.
