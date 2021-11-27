Açıklamada, 17-21 yaş tek kadınlar kategorisinde yarışan Sıla Karakuş'un 18'inci, Elçin Sena Karakaş'un 20'nci, Livanur Yalçın'ın da 23'üncü olduğu kaydedildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Bakü'de gerçekleştirilen organizasyonda Ecem Nisa Esen ve Havva Esin Ergün'ün 15-16 yaş kategorisi senkronize finalinde yarıştığı belirtildi. Sporcuların müsabakayı 44.440 puanla dördüncü sırada bitirdiği aktarıldı.

Azerbaycan'da düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Müsabakaları'nda milli sporcular Ecem Nisa Esen ve Havva Esin Ergün dördüncü oldu.

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