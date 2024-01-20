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Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı - Son Dakika
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Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası İzmir'de başladı

İzmir'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası, ilk gün mücadeleleriyle başladı. Halkapınar Trampolin Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 137 sporcu katılıyor. Küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorisindeki şampiyona, yarınki final müsabakalarıyla sona erecek.

Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası İzmir\'de başladı
20.01.2024 - 11:49,
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Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası, ilk gün mücadeleleriyle İzmir'de başladı.

Halkapınar Trampolin Cimnastik Salonu'ndaki şampiyonaya 137 sporcu katılıyor.

Küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorisindeki şampiyona, yarınki final müsabakalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA
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