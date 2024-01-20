Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası İzmir\'de başladı

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Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası, ilk gün mücadeleleriyle İzmir'de başladı.
Halkapınar Trampolin Cimnastik Salonu'ndaki şampiyonaya 137 sporcu katılıyor.
Küçük, yıldız, genç ve büyükler kategorisindeki şampiyona, yarınki final müsabakalarıyla tamamlanacak.
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