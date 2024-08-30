TransAnatolia Ralli Raid yarışı yarın Mersin'de başlıyor

Spor

14. TransAnatolia Ralli Raid yarışı yarın Mersin'de başlayacak.

Türkiye'nin en zorlu ve en uzun rallisi olarak anılan 2 bin 200 kilometrelik rallide yerli ve yabancı birçok sporcu yarışacak. Rallide motosiklet, quad, SSV, otomobil ve kamyon kategorilerinde yarışlar gerçekleştirilecek.

Rallide sporcular, Mersin'den sonra Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'ten geçerek 7 Eylül'de Van'da mücadeleyi tamamlayacak.