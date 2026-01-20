Transfer bitiyor mu? Lukaku\'nun menajerinden Beşiktaş\'a yanıt

Süper Lig devi Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Napoli forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için sıcak bir gelişme yaşandı.
İtalya basınından Il Mattino, Napoli forması giyen Romelu Lukaku için Suudi Arabistan kulüplerinin ardından Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiğini belirtti. Haberde, iki kulübün de oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Öte yandan Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, oyuncusunun transfer durumuyla ilgili harekete geçerek Belçikalı yıldızla ilgilenen Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz dönüş yaptı. Pastorello, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını kulüplere iletti.
Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 38 maça çıkan Lukaku, 14 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Belçikalı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
