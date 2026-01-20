Transfer bitiyor mu? Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş'a yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Transfer bitiyor mu? Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş'a yanıt

Transfer bitiyor mu? Lukaku\'nun menajerinden Beşiktaş\'a yanıt
20.01.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku'nun menajeri, Beşiktaş ve Everton'a olumsuz yanıt vererek Belçikalı golcünün sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını bildirdi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Napoli forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ VE EVERTON DEVREDE

İtalya basınından Il Mattino, Napoli forması giyen Romelu Lukaku için Suudi Arabistan kulüplerinin ardından Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiğini belirtti. Haberde, iki kulübün de oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, oyuncusunun transfer durumuyla ilgili harekete geçerek Belçikalı yıldızla ilgilenen Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz dönüş yaptı. Pastorello, 32 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını kulüplere iletti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 38 maça çıkan Lukaku, 14 gol ve 11 asistlik katkı sağladı. Belçikalı oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

İtalya Serie A, Romelu Lukaku, Beşiktaş, Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer bitiyor mu? Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş'a yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • velibaba1.2.3 velibaba1.2.3:
    bir oyuncu alaydık bari la 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Gazze teklifine Macron’ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor Trump'ın Gazze teklifine Macron'ndan olumsuz yanıt: Sıcak bakmıyor
Otomobil ağaca ok gibi saplandı 2 kişi hayatını kaybetti Otomobil ağaca ok gibi saplandı! 2 kişi hayatını kaybetti
Kral 6. Muhammed, Trump’ın “Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etti Kral 6. Muhammed, Trump'ın "Barış Kurulu'na katılma davetini kabul etti
Suriye ordusu, YPG’nin serbest bıraktığı DEAŞ’lı teröristlerden 81’ini yakaladı Suriye ordusu, YPG'nin serbest bıraktığı DEAŞ'lı teröristlerden 81'ini yakaladı
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Bakan Tunç duyurdu O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı Bakan Tunç duyurdu! O paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldı

22:18
Kırmızı kart gördü Manchester City’nin yıldızı Galatasaray’a karşı yok
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
21:49
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi’ni YPG’den temizledi
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi
20:52
Trump: Suriye hükümeti, YPG’nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ’lı mahkumları yakaladı
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı
20:49
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
19:22
“Hapse giren adamdan sanatçı olmaz“ demişti Deniz Seki’den Bayhan’a sürpriz bir teklif var
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 22:21:19. #7.11#
SON DAKİKA: Transfer bitiyor mu? Lukaku'nun menajerinden Beşiktaş'a yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.