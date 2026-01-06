Transfer bitti! Kayserispor\'a Manchester United\'dan 21 yaşında sol kanat

Ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Kayserispor, uzun süredir peşinde olduğu Manchester United'ın genç sol kanat oyuncusu Sam Mather'ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Kayserispor, genç oyuncu ile yapılan görüşmelerde oyuncunun ardından kulübü Manchester United'la da anlaşmaya vararak Sam Mather'i kadrosuna kattı. Oyuncu, çarşamba günü saat 19.30'da Antalya'da Kayserispor'un kampında olacak.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz da 21 yaşındaki oyuncuyu istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Anadolu ekibi, bu kez transferde olumlu sonuç aldı.
Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sam Mather, bu sezon 6 maçta 355 dakika sahada kalan Mather 2 asist yaptı.
