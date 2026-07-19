Yeni sezon öncesinde kulüplerin transfer çalışmaları takip ediliyor
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze maçının hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
10.30 Siyah-beyazlılar, Midtjylland maçının hazırlıklarına devam edecek.
DÜNYA KUPASI
22.00 İspanya - Arjantin
VOLEYBOL
- Erkekler FIVB Voleybol Milletler Ligi
14.00 Türkiye - İran
Son Dakika › Spor › Transfer Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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