Menemen FK Ali Özgün'ü bitirecek - Son Dakika
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Menemen FK Ali Özgün'ü bitirecek

04.08.2022 11:13
Menemen FK Ali Özgün'ü bitirecek

TRANSFER döneminde kadrosuna 15 futbolcu takviyesi gerçekleştirip teknik direktör Özden Töraydın ile 2 yıllık sözleşme imzalayan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü golcü arayışlarında sona geldi.

TRANSFER döneminde kadrosuna 15 futbolcu takviyesi gerçekleştirip teknik direktör Özden Töraydın ile 2 yıllık sözleşme imzalayan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Menemen Futbol Kulübü golcü arayışlarında sona geldi. Sarı-lacivertlilerin son olarak Sakaryaspor forması giyen forvet Ali Özgün'le görüşmelerde bulunduğu ve transferde sona geldiği öğrenildi. Sakaryaspor'la geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, yeşil-siyahlı formayı 32 maçta giyip 8 kez fileleri sarstı. Ali Özgün, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da Menemenspor'da top koşturdu.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Özgün, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK Ali Özgün'ü bitirecek - Son Dakika

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