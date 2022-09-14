Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim

3 yıl sonra Trabzonspor'a geri dönen Yusuf Yazıcı, piyasa değeri ile Süper Lig'e damga vurdu. Milli futbolcu, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ı yerinden ederken Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır'ın önünde zirvede yer aldı.

YUSUF YAZICI ZİRVEYE OTURDU

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu 17 milyon euroluk değeriyle Yusuf Yazıcı oldu. Bordo-mavililerin kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu, 3 milyon euroluk değer kaybı yaşayarak 15 milyon euroya gerileyen Uğurcan Çakır'ın zirvedeki yerini kaptı.

2. SIRA ALTAY BAYINDIR'IN

Listede Yusuf Yazıcı'nın ardından ise Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, 2. sıraya yerleşti. Başarılı eldiven 1 milyon euro değer kaybıyla 15 milyon euro'ya gerilerken Uğurcan Çakır'ın bir basamak üzerine yer aldı.