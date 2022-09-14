Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim - Son Dakika
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Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim

14.09.2022 18:53
Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim

Transfer döneminin bitmesiyle Süper Lig'de en değerli yerli futbolcular listesinde de değişiklikler oluştu. 18 milyon euro değeriyle zirvede olan Uğurcan Çakır, 3 milyon euroluk kayıp yaşadı ve liderliği takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'ya kaptırdı. Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak renklerine bağladığı milli futbolcunun piyasa değeri 17 milyon euro.

3 yıl sonra Trabzonspor'a geri dönen Yusuf Yazıcı, piyasa değeri ile Süper Lig'e damga vurdu. Milli futbolcu, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'ı yerinden ederken Fenerbahçe'nin başarılı eldiveni Altay Bayındır'ın önünde zirvede yer aldı.

YUSUF YAZICI ZİRVEYE OTURDU

Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu 17 milyon euroluk değeriyle Yusuf Yazıcı oldu. Bordo-mavililerin kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu, 3 milyon euroluk değer kaybı yaşayarak 15 milyon euroya gerileyen Uğurcan Çakır'ın zirvedeki yerini kaptı.

Uğurcan Çakır'ın tahtını kaptılar! İşte Süper Lig'in en değerli Türk futbolcusu

2. SIRA ALTAY BAYINDIR'IN

Listede Yusuf Yazıcı'nın ardından ise Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, 2. sıraya yerleşti. Başarılı eldiven 1 milyon euro değer kaybıyla 15 milyon euro'ya gerilerken Uğurcan Çakır'ın bir basamak üzerine yer aldı.

Uğurcan Çakır'ın tahtını kaptılar! İşte Süper Lig'in en değerli Türk futbolcusu
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Altay Bayındır, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'in en değerlisi tahtını kaptırdı! İşte Uğurcan Çakır'ın yerine gelen isim - Son Dakika
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