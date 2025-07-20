Transfer tamamlandı! Atletico Madrid\'den Süper Lig devine geliyor

Süper Lig devi Trabzonspor, transfer çalışmalarını yürüttüğü Atletico Madridli İspanyol futbolcu Saul Niguez transferinde mutlu ulaştı.

İMZA İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez ile prensip anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Niguez için Türkiye'ye geliş planlarını hazırladı ve yıldız ismin pazartesi günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü saat 19.00 sularında Trabzon'da olması bekleniyor. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak takıma katılacak.

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