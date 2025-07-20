Süper Lig devi Trabzonspor, transfer çalışmalarını yürüttüğü Atletico Madridli İspanyol futbolcu Saul Niguez transferinde mutlu ulaştı.
Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez ile prensip anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, Niguez için Türkiye'ye geliş planlarını hazırladı ve yıldız ismin pazartesi günü Türkiye'ye geleceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü saat 19.00 sularında Trabzon'da olması bekleniyor. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak takıma katılacak.
Geride bıraktığımız sezonda Sevilla'da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu, 26 maçta 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Transfer tamamlandı! Atletico Madrid'den Süper Lig devine geliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?