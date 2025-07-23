Trendyol 1.Lig ekiplerinden Çorum FK, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ozan Tufan için bordo-mavili kulübe teklif yaptı.
TEKLİF KABUL EDİLMEDİ
Oyuncunun tüm maaşını karşılamak isteyen Çorum FK'nın teklifi tarafından kabul edilmedi. Karadeniz ekibinin oyuncu için gelecek tekliflere açık olduğu öğrenildi.
30 yaşındaki futbolcu geçen sezon tüm kulvarlarda toplamda 41 maça çıktı. Ozan Tufan söz konusu 41 karşılaşmada beş gol atıp iki asist yaptı. Trabzonspor ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan millî futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro.
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Ozan Tufan, yeşil-beyazlı kulübün ardından sırasıyla Fenerbahçe, Alanyaspor, Watford ve Hull City'de oynadı. Profesyonel futbol kariyerinde 403 maça çıkan millî futbolcu, söz konusu 403 mücadelede 48 gol atıp 38 asist yaptı ve böylelikle 86 gole direkt katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Transferde büyük sürpriz! Ozan Tufan, 1. Lig takımına mı gidiyor? - Son Dakika
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