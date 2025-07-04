Transferde son durum ne? Galatasaray\'dan Osimhen açıklaması

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Süper Lig sezonunun fikstür çekiminin ardından konuştu. Fikstür çekimini değerlendiren Eray Yazgan, Osimhen'in transfer durumuyla ilgili de yorum yaptı.

"3 FARKLI FİKSTÜRLE 3 KEZ ŞAMPİYONLUK"

Çekilen fikstür hakkında yorum yapan Eray Yazgan, "Biz geçtiğimiz 3 sezonda 3 farklı senaryoyla lig geçirdik. 3 farklı fikstürle sezonu tamamladık. 3'ünde de şampiyon olduk. Dileriz ki bu sezonu da geçtiğimiz 3 sezon olduğu gibi şampiyonlukla tamamlarız. Gaziantep'te başlayacağız, Gaziantep'te kupa almıştık. Sıcak hava, sıcakkanlı insanlar bizi karşılayacak. Orada teveccüh ve ilgi gördük. Keyifle gideceğiz. Sezonu da keyifle tamamlarız.'' dedi.

"OSIMHEN İÇİN GAYRETİMİZ VAR"

Osimhen'in transferindeki son durumu da açıklayan Yazgan, ''Osimhen harika bir sezon izletti bize. Hala büyük bir keyifle harika gollerini izliyoruz. Önümüzdeki sezon tüm seyircimizle Victor Osimhen'i buluşturmak için gayretimiz var. Ayağımızı yorgana göre uzatarak layıkıyla yapacağız.'' sözlerini sarf etti.