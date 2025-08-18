Transferden herkes çekildi! Sancho adım adım Beşiktaş\'a

Süper Lig devi Beşiktaş'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Jadon Sancho, Serie A ekibi Roma ile ilgili kararını verdi.

ROMA'YI REDDETTİ

Di Marzio'nun haberine göre; 25 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusu Sancho, Roma'nın teklifini kabul etmedi ve görüşmeler durdu.

TEK İLGİLİ BEŞİKTAŞ

Bu gelişme üzerine Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği Jadon Sancho'nun transferinde tek ilgili kulüp durumunda kaldı. Siyah-beyazlı yönetim, Sancho'yu kiralamak için girişimlerine hız verdi. Sancho'nun Manchester United'tan kesin olarak ayrılacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.