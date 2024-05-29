Transferlerinden yeterli katkı alamayan Galatasaray, kıdemli futbolcularıyla şampiyonluğa yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Transferlerinden yeterli katkı alamayan Galatasaray, kıdemli futbolcularıyla şampiyonluğa yürüdü

Transferlerinden yeterli katkı alamayan Galatasaray, kıdemli futbolcularıyla şampiyonluğa yürüdü

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezonun en fazla süre alan 10 futbolcusundan 9'u geçen sezondan devam eden kadrodan çıktı.

29.05.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da sezonun en fazla süre alan 10 futbolcusundan 9'u geçen sezondan devam eden kadrodan çıktı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 13. olarak tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında gerçekleştirilen yeniden yapılanmayla iki sezon üst üste şampiyonluğa ulaştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde mutlu sona ulaşılan 2022-2023 sezonunda kadroda yer alan oyuncular, bu sezonki şampiyonlukta da başrolü oynadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında şampiyon kadroya Kerem Demirbay, Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Angelino, Tanguy Ndombele, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Günay Güvenç'i dahil etti. Galatasaray, ara transferde ise Derrick Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i aldı.

Geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldıran takıma dahil edilen söz konusu 13 futbolcudan sadece Kerem Demirbay istikrarlı forma şansı buldu. Galatasaray'da en fazla süre alan 10 futbolcunun 9'u geçen sezondan devam edenlerden oluştu.

En istikrarlısı Muslera

Galatasaray'da sezonun en fazla süre alan futbolcusu kaleci Fernando Muslera oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 2011'den bu yana vazgeçilmezi olan efsane kaleci, bu sezon da 37 müsabakada forma giydi. Sarı kart cezası nedeniyle bir maçı kaçıran Muslera, bir müsabakada ise sakatlığı sebebiyle 60. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Toplamda 3 bin 300 dakika sahada kalan Muslera, açık ara takımın en fazla süre bulan oyuncusu olarak dikkati çekti.

Muslera'yı maç sayısı bakımından milli yıldızlar Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu izledi. İki futbolcu da birer maçı sarı kart cezası nedeniyle kaçırırken 37'şer maçta formalarını terleterek istikrarlarıyla göz doldurdu. Takımın jokeri olan Barış Alper 2 bin 544, kaptan Kerem ise 2 bin 481 dakika sahada kaldı.

Dakika bakımından incelendiğinde ise Muslera'yı 35 müsabakada 2 bin 994 dakika süre alan vatandaşı Lucas Torreira ile 34 karşılaşmada 2 bin 855 dakika top koşturan Arjantinli yıldız Mauro Icardi izledi.

En golcüsü Icardi

Galatasaray takımının en skorer futbolcusu sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi.

Arjantinli yıldız, Süper Lig'de kaydettiği 25 golle sezonun en fazla ağları sarsan oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Icardi'yi 12 golle Kerem Aktürkoğlu, dokuzar golle Dries Mertens ve Wilfried Zaha takip etti.

Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech altışar, Abdülkerim Bardakcı 4, Victor Nelsson, Davinson Sanchez ve Berkan Kutlu ikişer, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius ise birer gol kaydetti.

Zaha ve Ziyech'ten 15 gol katkısı

Galatasaray'da süre bakımından bekleneni veremeyen yeni transferler Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech, buldukları kısa zamanda ciddi skor katkısı yaptı.

Oynadığı 30 lig maçının sadece 13'ünde ilk 11'de yer alan Zaha, 9 kez fileleri havalandırarak takımın en golcüleri arasına girdi. Ligdeki 18 müsabakada 1000 dakika barajını güçlükle aşan Ziyech de 6 kez fileleri havalandırdı.

Ayrıca yeni transferlerden 1 golü bulunan Carlos Vinicius da 4-3 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında son dakikadaki galibiyet golünü atarak şampiyonlukta etkili oldu.

Tete, Angelino ve Ndombele hayal kırıklığı

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız transferleri Tete, Angelino ve Tanguy Ndombele, beklentilerin çok uzağında kaldı.

Avrupa futbolunun yakından tanıdığı Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, 33 lig müsabakasında toplamda 1082 dakika süre buldu. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla skor katkısı veremeyerek teknik ekip ve taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.

Performansıyla bir dönem İspanya Milli Takımı'na kadar yükseken sol bek Angelino da beklentileri veremeyen oyuncular arasında yer aldı. Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino'nun performansı yeterli bulunmadı ve devre arasında yollar ayrıldı.

Tottenham'ın 2019'da 62 milyon avro bonservis bedeli ödediği Fransız orta saha oyuncusu Ndombele de takıma katkı veremedi. Kondisyonu ve performansı eleştirilen 27 yaşındaki futbolcu, 19 lig müsabakasında 454 dakika süre bulabildi.

Performansı beğenilmeyen yeni transferler Cedric Bakambu ciddi bir bonservis geliri sağlanarak gönderilirken Halil Dervişoğlu, Atakaş Hatayspor'a kiralandı. Ara transferde alınan Serge Aurier uzun süren sakatlığı ve uyum sorunu, şampiyonluk yolunda kritik bir gol atmasına rağmen Carlos Vinicius ise performansı nedeniyle beklentileri karşılamakta zorlandı.

En hırçını kaptan Kerem

Sarı-kırmızılı ekibin en hırçın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu oldu.

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray forması giyen 32 futbolcu, toplamda 1 kırmızı, 64 sarı kart gördü. Sarı-kırmızılılar, sezonun en centilmeni Trabzonspor ile en az kırmızı kart gören 2 takımından biri oldu. Bordo-mavili ekipten 2 sarı kart fazla alan Galatasaray, en centilmen ünvanını Karadeniz temsilcisine kaptırdı.

Galatasaray'da süre alan futbolcular arasında tek kırmızı kartı kaptan Kerem Aktürkoğlu gördü. Milli yıldız, ayrıca yediği 3 sarı kartla takımın en hırçını olarak dikkati çekti. Kerem'i 8 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ve 7 sarı kartla Lucas Torreira takip etti.

Süper Lig'de Galatasaray

Sarı-kırmızılı futbolcuların bu sezon Trendyol Süper Lig'deki maç, ilk 11, gol, kart ve dakika istatistikleri şöyle:

FutbolcuYaşMaçİlk 11GolSarı kartKırmızı kartDakika
Fernando Muslera373737-4-3300
Lucas Torreira28353517-2994
Mauro Icardi313432252-2855
Victor Nelsson25322923-2563
Barış Alper Yılmaz24372868-2544
Dries Mertens37363193-2485
Kerem Aktürkoğlu25372912312481
Kerem Demirbay30342762-2220
Abdülkerim Bardakcı29272544-2213
Kaan Ayhan29352113-2085
Sacha Boey23191914-1710
Davinson Sanchez27231724-1588
Wilfried Zaha31301392-1430
Derrick Köhn25131311-1153
Tete243312-1-1082
Hakim Ziyech31181264-1076
Berkan Kutlu2620822-822
Angelino2787-1-604
Sergio Oliveira3112512-472
Tanguy Ndombele27194---454
Kazımcan Karataş2186---404
Halil Dervişoğlu24143---326
Cedric Bakambu3310111-185
Carlos Vinicius2910112-125
Günay Güvenç3221-1-120
Ali Turap Bülbül1931---95
Serge Aurier3141---70
Leo Dubois2911---56
Eyüp Aydın1910----39
Yunus Akgün231----26
Baran Demiroğlu192----15
Efe Akman181----1

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferlerinden yeterli katkı alamayan Galatasaray, kıdemli futbolcularıyla şampiyonluğa yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Çıkıp her şeyi açık açık itiraf etsin
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başı kopan bebek üzerinden İsrail’e yaylım ateşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı kopan bebek üzerinden İsrail'e yaylım ateşi
12:16 Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis’te Başıboş köpeklerle ilgili taslak çalışması Meclis'te
11:01 Devlet hastanesinde skandal Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü Devlet hastanesinde skandal! Diyaliz sonrası tedaviye alınan hastalardan biri daha öldü
10:35 Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı Gülüç Belediye Başkanı cinsel saldırı suçundan hapis cezasına çarptırıldı
11:50 Okan Buruk hepsinin biletini kesti Galatasaray’da takımın yarısı gidici Okan Buruk hepsinin biletini kesti! Galatasaray'da takımın yarısı gidici
11:46 Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor Bakan Mehmet Şimşek: Dezenflasyonun eşiğindeyiz, enflasyonda geçiş dönemi sona eriyor
11:37 Deniz Akkaya’dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı Deniz Akkaya'dan ağızları açık bırakan sözler: Teyzem, kızımı iki kez boğmaya çalıştı
11:22 Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi 7 yaşındaki Yüsra’nın ölümünde ihmal iddiası Bahar nezlesi şikayetiyle gittiği hastanede can verdi! 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde ihmal iddiası
11:07 CHP’li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var CHP'li Gürer: Nüfusun yarısının kredi borcu var
10:52 Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor Moda tasarımcısı Wang, 75 yaşında olmasına rağmen genç görünümü ile herkesi şaşırtıyor
10:35 Normalleşme süreci hız kesmiyor CHP’nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi Normalleşme süreci hız kesmiyor! CHP'nin gölge kabinesi bakanlarla bir araya geldi
10:26 Surat ifadesine dikkat Roberto Carlos’un ağzından çıkanlar Arda Güler’i şaşkına çevirdi Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 15:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: Transferlerinden yeterli katkı alamayan Galatasaray, kıdemli futbolcularıyla şampiyonluğa yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement