Tren Biletlerine FIFA Tartışması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası öncesi New Jersey'de tren bilet fiyatları artışı tartışma yarattı.

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala FIFA ile New Jersey yönetimi arasında, trenle yapılacak ulaşımdaki bilet fiyatları tartışma konusu oldu.

New York'taki Pennsylvania İstasyonu'ndan Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak New Jersey Stadı'na 13 dolarlık gidiş-dönüş biletinin turnuva sırasında 150 dolara çıkarılması yönündeki görüşmelerin basına sızması tartışmalara yol açtı.

New Jersey'nin ulaşım kurumu NJ Transit, 8 maça ev sahipliği yapacak 82 bin kişi kapasiteli stada sefer düzenleme, olası aksamaları hesaplamanın kuruma maliyetinin yaklaşık 50 milyon dolara ulaşacağını savunuyor.

New Jersey Valisi Mikie Sherrill, tren biletlerindeki artışın arkasında durarak, "Bu faturayı yıllar boyu New Jersey yolcularının üzerine yıkmayacağım, bu adil değil. Ulaşım bedelini FIFA ödemeli, eğer ödemezlerse New Jersey yolcularının sömürülmesine izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

FIFA ise 2018'de imzalanan ev sahibi şehir sözleşmesinde maç günleri ücretsiz ulaşım maddesinin yer aldığını, ancak 2023'te bu maddenin "tüm bilet ve akreditasyon sahipleri, maç günlerinde stada ulaşım maliyetini kendileri karşılayacak" şeklinde revize edildiğine dikkat çekiyor.

Boston'da da turnuva sırasında stada giden tren seferlerinin fiyatı 20'den 80 dolara çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

New Jersey, Politika, Olaylar, Ekonomi, Ulaşım, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 13:47:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.