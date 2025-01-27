Trendyol 1. Lig 21. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek liderliğini devam ettirirken, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Ligde 21. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Central Hospital Ümraniyespor- Şanlıurfaspor: 1-0
Boluspor- Gençlerbirliği: 0-2
Yeni Malatyaspor- Esenler Erokspor: 0-1
Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0
Teksüt Bandırmaspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2
MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK: 1-2
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK: 1-0
Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0
Sakaryaspor-Manisa FK: 1-2
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|21
|14
|2
|5
|34
|19
|15
|44
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|21
|11
|5
|5
|36
|20
|16
|38
|3.ERZURUMSPOR FK
|21
|11
|3
|7
|26
|16
|10
|36
|4.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|21
|9
|7
|5
|29
|23
|6
|34
|5.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|21
|10
|3
|8
|34
|24
|10
|33
|6.GENÇLERBİRLİĞİ
|21
|9
|6
|6
|23
|19
|4
|33
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|21
|8
|8
|5
|25
|20
|5
|32
|8.BOLUSPOR
|21
|9
|4
|8
|30
|26
|4
|31
|9.MKE ANKARAGÜCÜ
|21
|9
|3
|9
|27
|21
|6
|30
|10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|21
|8
|6
|7
|28
|25
|3
|30
|11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|21
|8
|6
|7
|27
|25
|2
|30
|12.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|21
|7
|9
|5
|21
|19
|2
|30
|13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|21
|8
|5
|8
|30
|29
|1
|29
|14.ESENLER EROKSPOR
|21
|8
|5
|8
|27
|26
|1
|29
|15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|21
|9
|2
|10
|26
|28
|-2
|29
|16.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|21
|7
|5
|9
|22
|23
|-1
|26
|17.SAKARYASPOR
|21
|6
|8
|7
|25
|29
|-4
|26
|18.ŞANLIURFASPOR
|21
|7
|4
|10
|26
|29
|-3
|25
|19.ADANASPOR
|21
|3
|7
|11
|17
|37
|-20
|16
|20.YENİ MALATYASPOR
|21
|0
|0
|21
|10
|65
|-55
|-21
Gelecek haftanın programı
Ligde 22. haftanın programı şöyle:
31 Ocak Cuma:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)
1 Şubat Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor (Aktepe)
16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor (Pendik)
2 Şubat Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)
16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)
19.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig 21. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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