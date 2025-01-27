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Spor

Trendyol 1. Lig 21. Hafta Sonuçları

Manisa FK, Sakaryaspor'u 2-1 yendi. Kocaelispor liderliğini sürdürdü, Fatih Karagümrük takipte.

27.01.2025 23:17
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Trendyol 1. Lig'de 21. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek liderliğini devam ettirirken, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

Ligde 21. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Central Hospital Ümraniyespor- Şanlıurfaspor: 1-0

Boluspor- Gençlerbirliği: 0-2

Yeni Malatyaspor- Esenler Erokspor: 0-1

Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Teksüt Bandırmaspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2

MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK: 1-2

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK: 1-0

Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0

Sakaryaspor-Manisa FK: 1-2

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR21142534191544
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK21115536201638
3.ERZURUMSPOR FK21113726161036
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR219752923634
5.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR21103834241033
6.GENÇLERBİRLİĞİ219662319433
7.AHLATCI ÇORUM FK218852520532
8.BOLUSPOR219483026431
9.MKE ANKARAGÜCÜ219392721630
10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 218672825330
11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ218672725230
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER217952119230
13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR218583029129
14.ESENLER EROKSPOR218582726129
15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ2192102628-229
16.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK217592223-126
17.SAKARYASPOR216872529-426
18.ŞANLIURFASPOR2174102629-325
19.ADANASPOR2137111737-2016
20.YENİ MALATYASPOR2100211065-55-21
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligde 22. haftanın programı şöyle:

31 Ocak Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor (Pendik)

2 Şubat Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)

16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 21. Hafta Sonuçları - Son Dakika

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