Trendyol 1. Lig 35. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'in 35. haftası bugün oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış müsabakasında Alagöz Holding Iğdır FK, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.
Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün Geosis Boluspor'a 1-0 yenildiği haftada lider Kocaelispor, maçını henüz oynamadan önce Süper Lig'e yükselmeye hak kazandı.
Süper Lig'i garantileyen Kocaelispor, Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olurken, Gençlerbirliği de Teksüt Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'de 35. hafta maçlarında alınan sonuçlar şunlar:
Manisa FK- MKE Ankaragücü: 2-1
Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-2
Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: 0-2
Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK: 1-0
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor- Adanaspor: 0-4
Esenler Erokspor-Kocaelispor: 3-1
Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor: 4-0
Puan durumu
Ligde 35. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|35
|20
|9
|6
|61
|32
|29
|69
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|35
|17
|9
|9
|52
|33
|19
|60
|3.GENÇLERBİRLİĞİ
|35
|16
|11
|8
|46
|34
|12
|59
|4.ERZURUMSPOR FK
|35
|17
|7
|11
|50
|30
|20
|58
|5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|35
|15
|12
|8
|48
|43
|5
|57
|6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|35
|17
|4
|14
|56
|36
|20
|55
|7.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|35
|13
|15
|7
|39
|30
|9
|54
|8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|35
|14
|10
|11
|43
|31
|12
|52
|9.ESENLER EROKSPOR
|35
|13
|13
|9
|53
|44
|9
|52
|10.GEOSİS BOLUSPOR
|35
|14
|10
|11
|45
|36
|9
|52
|11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|35
|14
|9
|12
|57
|45
|12
|51
|12.AHLATCI ÇORUM FK
|35
|13
|12
|10
|47
|40
|7
|51
|13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|35
|13
|11
|11
|45
|39
|6
|50
|14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|35
|12
|9
|14
|40
|44
|-4
|45
|15.SAKARYASPOR
|35
|11
|12
|12
|45
|53
|-8
|45
|16.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|35
|12
|5
|18
|45
|50
|-5
|41
|17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|35
|11
|7
|17
|43
|49
|-6
|40
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|35
|11
|6
|18
|43
|46
|-3
|39
|19.ADANASPOR
|35
|7
|9
|19
|32
|59
|-27
|30
|20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR
|35
|0
|0
|35
|13
|129
|-116
|-21
Gelecek hafta
Ligin 36. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Kocaelispor-Geosis Boluspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Malatya)
Adanaspor-Gençlerbirliği (Yeni Adana)
Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)
Sakaryaspor-Erzurumspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)
Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (Eryaman)
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