Trendyol 1. Lig 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Trendyol 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu. Bandırmaspor-Boluspor maçını Melek Dakan, Antalyaspor-Sivasspor maçını Kaan Kara yönetecek.

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yaptığı açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şunlar:

5 Eylül Cumartesi:

16.00 Bandırmaspor- Boluspor: Melek Dakan

20.00 KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü-SMS Grup Sarıyer: Ömer Faruk Gültekin

20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: İbrahim Güner

6 Eylül Pazar:

20.00 Antalyaspor-Ekenler Beton Sivasspor: Kaan Kara

20.00 Batman Petrolspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alper Akarsu

20.00 Muğlaspor-Vanspor FK: Melih Aldemir

7 Eylül Pazartesi:

17.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Yiğit Arslan

17.00 Turka Esenler Erokspor-Metro Holding Kayserispor: Ali Yılmaz

20.00 Manisa FK-Bursaspor: Burak Demirkıran

20.00 Mardin 1969-Bodrum FK: Emre Kaan Çalışkan

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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