Trendyol 1. Lig\'de 17. Hafta Tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 17. haftanın perdesinin kapanmasıyla ilk bölüm tamamlandı.
Ligde 17. hafta mücadelesi, 2 maçla sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yendi. Adanaspor da Gençlerbirliği'ni deplasmanda aynı skorla mağlup etti.
1. Lig'de liderlik, bu hafta oynanan müsabakaların ardından el değiştirdi. Deplasmanda Boluspor'a 3-1 üstünlük kuran Kocaelispor, puanını 35 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.
Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor, puanını 33'e yükseltmesine rağmen ikinci basamağa geriledi. Haftayı galibiyetle kapatan Solwie Energy Fatih Karagümrük ise 31 puanla 3. sırada yer aldı.
Sonuçlar
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Erzurumspor FK- Sakaryaspor: 0-0
Alagöz Holding Iğdır FK- Yeni Malatyaspor: 3-0
Manisa FK- Şanlıurfaspor: 2-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-1
Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1
Boluspor-Kocaelispor: 1-3
Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1
Ahlatcı Çorum FK- MKE Ankaragücü: 1-1
Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor: 2-0
Puan durumu
Ligin 17. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|17
|11
|2
|4
|27
|18
|9
|35
|2.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|17
|9
|6
|2
|25
|15
|10
|33
|3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|9
|4
|4
|33
|17
|16
|31
|4.ERZURUMSPOR FK
|17
|9
|2
|6
|22
|14
|8
|29
|5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|17
|7
|6
|4
|23
|18
|5
|27
|6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|17
|7
|4
|6
|22
|18
|4
|25
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|17
|6
|7
|4
|19
|17
|2
|25
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|17
|6
|7
|4
|19
|17
|2
|25
|9.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|17
|7
|3
|7
|27
|21
|6
|24
|10.MKE ANKARAGÜCÜ
|17
|7
|3
|7
|23
|18
|5
|24
|11.MANİSA FK
|17
|7
|2
|8
|21
|21
|0
|23
|12.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|17
|6
|5
|6
|21
|21
|0
|23
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|6
|5
|6
|17
|19
|-2
|23
|14.ESENLER EROKSPOR
|17
|6
|4
|7
|24
|21
|3
|22
|15.BOLUSPOR
|17
|6
|4
|7
|22
|21
|1
|22
|16.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|17
|6
|4
|7
|25
|26
|-1
|22
|17.ŞANLIURFASPOR
|17
|6
|3
|8
|25
|27
|-2
|21
|18.SAKARYASPOR
|17
|5
|6
|6
|20
|24
|-4
|21
|19.ADANASPOR
|17
|3
|5
|9
|16
|33
|-17
|14
|20.YENİ MALATYASPOR
|17
|0
|0
|17
|8
|53
|-45
|-21
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de 17. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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