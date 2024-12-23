Trendyol 1. Lig\'de 17. Hafta Tamamlandı

Spor

Trendyol 1. Lig'de 17. haftanın perdesinin kapanmasıyla ilk bölüm tamamlandı.

Ligde 17. hafta mücadelesi, 2 maçla sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yendi. Adanaspor da Gençlerbirliği'ni deplasmanda aynı skorla mağlup etti.

1. Lig'de liderlik, bu hafta oynanan müsabakaların ardından el değiştirdi. Deplasmanda Boluspor'a 3-1 üstünlük kuran Kocaelispor, puanını 35 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor, puanını 33'e yükseltmesine rağmen ikinci basamağa geriledi. Haftayı galibiyetle kapatan Solwie Energy Fatih Karagümrük ise 31 puanla 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK- Sakaryaspor: 0-0

Alagöz Holding Iğdır FK- Yeni Malatyaspor: 3-0

Manisa FK- Şanlıurfaspor: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1

Boluspor-Kocaelispor: 1-3

Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Ahlatcı Çorum FK- MKE Ankaragücü: 1-1

Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor: 2-0

Puan durumu

Ligin 17. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 17 11 2 4 27 18 9 35 2.TEKSÜT BANDIRMASPOR 17 9 6 2 25 15 10 33 3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 17 9 4 4 33 17 16 31 4.ERZURUMSPOR FK 17 9 2 6 22 14 8 29 5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 17 7 6 4 23 18 5 27 6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 17 7 4 6 22 18 4 25 7.AHLATCI ÇORUM FK 17 6 7 4 19 17 2 25 8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 17 6 7 4 19 17 2 25 9.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 17 7 3 7 27 21 6 24 10.MKE ANKARAGÜCÜ 17 7 3 7 23 18 5 24 11.MANİSA FK 17 7 2 8 21 21 0 23 12.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 17 6 5 6 21 21 0 23 13.GENÇLERBİRLİĞİ 17 6 5 6 17 19 -2 23 14.ESENLER EROKSPOR 17 6 4 7 24 21 3 22 15.BOLUSPOR 17 6 4 7 22 21 1 22 16.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 17 6 4 7 25 26 -1 22 17.ŞANLIURFASPOR 17 6 3 8 25 27 -2 21 18.SAKARYASPOR 17 5 6 6 20 24 -4 21 19.ADANASPOR 17 3 5 9 16 33 -17 14 20.YENİ MALATYASPOR 17 0 0 17 8 53 -45 -21 NOT: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi. NOT: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA