Trendyol 1. Lig'de 17. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 17. Hafta Tamamlandı

Trendyol 1. Lig\'de 17. Hafta Tamamlandı

Kocaelispor liderliğe yükselirken, Adanaspor ve Amed Sportif galip geldi.

23.12.2024 23:16
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Trendyol 1. Lig'de 17. haftanın perdesinin kapanmasıyla ilk bölüm tamamlandı.

Ligde 17. hafta mücadelesi, 2 maçla sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 2-0 yendi. Adanaspor da Gençlerbirliği'ni deplasmanda aynı skorla mağlup etti.

1. Lig'de liderlik, bu hafta oynanan müsabakaların ardından el değiştirdi. Deplasmanda Boluspor'a 3-1 üstünlük kuran Kocaelispor, puanını 35 yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor, puanını 33'e yükseltmesine rağmen ikinci basamağa geriledi. Haftayı galibiyetle kapatan Solwie Energy Fatih Karagümrük ise 31 puanla 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK- Sakaryaspor: 0-0

Alagöz Holding Iğdır FK- Yeni Malatyaspor: 3-0

Manisa FK- Şanlıurfaspor: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Uğur Okulları İstanbulspor: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 0-1

Boluspor-Kocaelispor: 1-3

Esenler Erokspor-Teksüt Bandırmaspor: 1-1

Ahlatcı Çorum FK- MKE Ankaragücü: 1-1

Gençlerbirliği-Adanaspor: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor: 2-0

Puan durumu

Ligin 17. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR1711242718935
2.TEKSÜT BANDIRMASPOR1796225151033
3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK1794433171631
4.ERZURUMSPOR FK179262214829
5.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ177642318527
6.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK177462218425
7.AHLATCI ÇORUM FK176741917225
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER176741917225
9.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR177372721624
10.MKE ANKARAGÜCÜ177372318524
11.MANİSA FK177282121023
12.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR176562121023
13.GENÇLERBİRLİĞİ176561719-223
14.ESENLER EROKSPOR176472421322
15.BOLUSPOR176472221122
16.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR176472526-122
17.ŞANLIURFASPOR176382527-221
18.SAKARYASPOR175662024-421
19.ADANASPOR173591633-1714
20.YENİ MALATYASPOR170017853-45-21
NOT: Yeni Malatyaspor'a 21 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 17. Hafta Tamamlandı - Son Dakika

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