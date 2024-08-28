Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig'de 3. Hafta Sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta sonunda alınan sonuçlar ve puan durumu açıklandı. Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor liderliklerini sürdürüyor.

28.08.2024 23:46
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Trendyol 1. Lig'de 3. hafta, Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler müsabakasıyla tamamlandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Ligde 3. hafta sonunda puan kaybı yaşamayan Uğur Okulları İstanbulspor ile Kocaelispor'un 9'ar puanı bulunuyor.

Ligin ilk haftasında sahaya çıkmadığı için 3 puan silme cezası alan Yeni Malatyaspor, 2. haftada oynaması gereken Esenler Erokspor müsabakası ertelenince, bu hafta ilk kez sahaya çıktı. Yeni Malatyaspor sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Erzurumspor FK: 1-0

Alagöz Holding Iğdır FK- Gençlerbirliği: 0-0

Fatih Karagümrük- Manisa FK: 0-2

Boluspor-Esenler Erokspor: 2-1

MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor: 0-1

Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-0

Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-4

Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1

Uğur Okulları İstanbulspor- Şanlıurfaspor: 3-0

Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

-Puan Durumu

Ligin 3. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR

3

3

0

0

7

2

5

9

2.KOCAELİSPOR

3

3

0

0

5

2

3

9

3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

3

2

1

0

7

1

6

7

4.TEKSÜT BANDIRMASPOR

3

2

1

0

5

3

2

7

5.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR

3

2

0

1

8

5

3

6

6.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR

3

2

0

1

5

3

2

6

7.MANİSA FK

3

1

1

1

6

5

1

4

8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

3

1

1

1

3

3

0

4

9.BOLUSPOR

3

1

1

1

3

3

0

4

10.SAKARYASPOR

3

0

3

0

3

3

0

3

11.MKE ANKARAGÜCÜ

3

1

0

2

2

2

0

3

12.ERZURUMSPOR FK

3

1

0

2

3

4

-1

3

13.ŞANLIURFASPOR

3

1

0

2

3

6

-3

3

14.ADANASPOR

3

1

0

2

6

11

-5

3

15.GENÇLERBİRLİĞİ

3

0

2

1

2

3

-1

2

16.AMED SPORTİF FAALİYETLER

3

0

2

1

0

1

-1

2

17.FATİH KARAGÜMRÜK

3

0

2

1

2

4

-2

2

18.AHLATCI ÇORUM FK

3

0

2

1

2

5

-3

2

19.ESENLER EROKSPOR

2

0

0

2

2

4

-2

0

20.YENİ MALATYASPOR

2

0

0

2

0

4

-4

-3

Not: Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi

Kaynak: AA

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