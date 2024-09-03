Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 İle Geçti

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta, Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor karşılaşmasıyla tamamlandı.
Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanan haftanın kapanış karşılaşması, Amed Sportif Faaliyetler'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaelispor'da 4. dakikada kaleci Gökhan Değirmenci, 19. dakikada da Muharrem Cinan kırmızı kart gördü.
Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor, ilk mağlubiyetlerini yaşadı.
Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden ve puanını 10'a yükselten Alagöz Holding Iğdır FK, bir hafta aranın ardından tekrar liderliğe yükseldi.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Sonuçlar
Esenler Erokspor- Gençlerbirliği: 1-2
Manisa FK-Adanaspor. 0-0
Ankara Keçiörengücü- Boluspor: 1-1
Central Hospital Ümraniyespor- Fatih Karagümrük: 2-2
Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: 3-2
Ahlatcı Çorum FK- Sakaryaspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1
Erzurumspor FK- Yeni Malatyaspor: 3-0
Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: 3-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|4
|3
|1
|0
|9
|1
|8
|10
|2.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|4
|9
|3.KOCAELİSPOR
|4
|3
|0
|1
|5
|5
|0
|9
|4.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|4
|2
|1
|1
|7
|5
|2
|7
|5.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|4
|2
|1
|1
|7
|6
|1
|7
|6.ERZURUMSPOR FK
|4
|2
|0
|2
|6
|4
|2
|6
|7.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|4
|2
|0
|2
|8
|7
|1
|6
|8.MKE ANKARAGÜCÜ
|4
|2
|0
|2
|4
|3
|1
|6
|9.ŞANLIURFASPOR
|4
|2
|0
|2
|6
|8
|-2
|6
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|4
|1
|2
|1
|3
|1
|2
|5
|11.MANİSA FK
|4
|1
|2
|1
|6
|5
|1
|5
|12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|13.BOLUSPOR
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|14.GENÇLERBİRLİĞİ
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|15.SAKARYASPOR
|4
|0
|4
|0
|4
|4
|0
|4
|16.ADANASPOR
|4
|1
|1
|2
|6
|11
|-5
|4
|17.FATİH KARAGÜMRÜK
|4
|0
|3
|1
|4
|6
|-2
|3
|18.AHLATCI ÇORUM FK
|4
|0
|3
|1
|3
|6
|-3
|3
|19.ESENLER EROKSPOR
|3
|0
|0
|3
|3
|6
|-3
|0
|20.YENİ MALATYASPOR
|3
|0
|0
|3
|0
|7
|-7
|-3
Son Dakika › Spor › Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 İle Geçti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?