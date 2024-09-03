Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 İle Geçti - Son Dakika
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Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 İle Geçti

Trendyol 1. Lig 4. haftası Amed Sportif Faaliyetler ile Kocaelispor arasındaki karşılaşmayla sona erdi. Şanlıurfa'da oynanan maçta Amed, Kocaelispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Kocaelispor'da 4. dakikada kaleci Gökhan Değirmenci ve 19. dakikada Muharrem Cinan kırmızı kart gördü. Ayrıca Alagöz Holding Iğdır FK, Pendikspor'u 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

03.09.2024 00:17
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Trendyol 1. Lig'de 4. hafta, Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor karşılaşmasıyla tamamlandı.

Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanan haftanın kapanış karşılaşması, Amed Sportif Faaliyetler'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaelispor'da 4. dakikada kaleci Gökhan Değirmenci, 19. dakikada da Muharrem Cinan kırmızı kart gördü.

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor, ilk mağlubiyetlerini yaşadı.

Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden ve puanını 10'a yükselten Alagöz Holding Iğdır FK, bir hafta aranın ardından tekrar liderliğe yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Esenler Erokspor- Gençlerbirliği: 1-2

Manisa FK-Adanaspor. 0-0

Ankara Keçiörengücü- Boluspor: 1-1

Central Hospital Ümraniyespor- Fatih Karagümrük: 2-2

Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: 3-2

Ahlatcı Çorum FK- Sakaryaspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1

Erzurumspor FK- Yeni Malatyaspor: 3-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: 3-0

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK431091810
2.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR43018449
3.KOCAELİSPOR43015509
4.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR42117527
5.TEKSÜT BANDIRMASPOR42117617
6.ERZURUMSPOR FK42026426
7.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL42028716
8.MKE ANKARAGÜCÜ42024316
9.ŞANLIURFASPOR420268-26
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER41213125
11.MANİSA FK41216515
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ41214405
13.BOLUSPOR41214405
14.GENÇLERBİRLİĞİ41214405
15.SAKARYASPOR40404404
16.ADANASPOR4112611-54
17.FATİH KARAGÜMRÜK403146-23
18.AHLATCI ÇORUM FK403136-33
19.ESENLER EROKSPOR300336-30
20.YENİ MALATYASPOR300307-7-3
Not: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA

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