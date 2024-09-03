Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 İle Geçti

Spor

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta, Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor karşılaşmasıyla tamamlandı.

Şanlıurfa'daki 11 Nisan Stadı'nda oynanan haftanın kapanış karşılaşması, Amed Sportif Faaliyetler'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Kocaelispor'da 4. dakikada kaleci Gökhan Değirmenci, 19. dakikada da Muharrem Cinan kırmızı kart gördü.

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Uğur Okulları İstanbulspor ve Kocaelispor, ilk mağlubiyetlerini yaşadı.

Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden ve puanını 10'a yükselten Alagöz Holding Iğdır FK, bir hafta aranın ardından tekrar liderliğe yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Sonuçlar

Esenler Erokspor- Gençlerbirliği: 1-2

Manisa FK-Adanaspor. 0-0

Ankara Keçiörengücü- Boluspor: 1-1

Central Hospital Ümraniyespor- Fatih Karagümrük: 2-2

Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: 3-2

Ahlatcı Çorum FK- Sakaryaspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Uğur Okulları İstanbulspor: 2-1

Erzurumspor FK- Yeni Malatyaspor: 3-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: 3-0

Puan durumu

O G B M A Y AV P 1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 4 3 1 0 9 1 8 10 2.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 4 3 0 1 8 4 4 9 3.KOCAELİSPOR 4 3 0 1 5 5 0 9 4.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 4 2 1 1 7 5 2 7 5.TEKSÜT BANDIRMASPOR 4 2 1 1 7 6 1 7 6.ERZURUMSPOR FK 4 2 0 2 6 4 2 6 7.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 4 2 0 2 8 7 1 6 8.MKE ANKARAGÜCÜ 4 2 0 2 4 3 1 6 9.ŞANLIURFASPOR 4 2 0 2 6 8 -2 6 10.AMED SPORTİF FAALİYETLER 4 1 2 1 3 1 2 5 11.MANİSA FK 4 1 2 1 6 5 1 5 12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 4 1 2 1 4 4 0 5 13.BOLUSPOR 4 1 2 1 4 4 0 5 14.GENÇLERBİRLİĞİ 4 1 2 1 4 4 0 5 15.SAKARYASPOR 4 0 4 0 4 4 0 4 16.ADANASPOR 4 1 1 2 6 11 -5 4 17.FATİH KARAGÜMRÜK 4 0 3 1 4 6 -2 3 18.AHLATCI ÇORUM FK 4 0 3 1 3 6 -3 3 19.ESENLER EROKSPOR 3 0 0 3 3 6 -3 0 20.YENİ MALATYASPOR 3 0 0 3 0 7 -7 -3 Not: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi. Not: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA