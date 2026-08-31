Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Tamamlandı

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4. hafta maçlarında Batman Petrolspor liderliğe yükseldi, birçok maçta beraberlikler yaşandı.

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçlarda Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanda Turka Esenler Erokspor'u 1-0 yenerken, Manisa FK ise sahasında Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.

Ligde Batman Petrolspor, sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u 2-1 yenerek 4. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu.

Sonuçlar

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor: 2-2

Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor: 1-1

Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer: 1-2

Muğlaspor-Boluspor: 2-0

Metro Holding Kayserispor-Bursaspor: 1-2

İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1

Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor: 2-1

Mardin 1969-Vanspor FK: 1-1

Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

Manisa FK-Bodrum FK: 0-0

Puan durumu

Ligde 4. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR431084410
2.KAYSERİSPOR43016249
3.BURSASPOR43016339
4.MARDİN 196942206158
5.MANİSA FK42208448
6.SMS GRUP SARIYER42116427
7.FATİH KARAGÜMRÜK42115507
8.BANDIRMASPOR41305236
9.IĞDIR FK42023216
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ412110825
11.MUĞLASPOR41212205
12.PENDİKSPOR412179-25
13.VANSPOR411259-44
14.ÜMRANİYESPOR403145-13
15.ESENLER EROKSPOR403123-13
16.BODRUM FK403124-23
17.ANTALYASPOR4103710-33
18.SİVASSPOR402236-32
19.İSTANBULSPOR402259-42
20.BOLUSPOR400419-80

5. hafta

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Eylül Salı:

16.00 Bandırmaspor-Antalyaspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Muğlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 SMS Grup Sarıyer-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Boluspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

2 Eylül Çarşamba:

17.00 Vanspor FK-Batman Petrolspor (Spor Toto Akhisar)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Metro Holding Kayserispor (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Ekenler Beton Sivasspor-Mardin 1969 (Sivas 4 Eylül)

3 Eylül Perşembe:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK (Ankara Aktepe)

20.00 Bursaspor-İstanbulspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

20.00 Bodrum FK-Turka Esenler Erokspor (Bodrum İlçe)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 4. Hafta Tamamlandı - Son Dakika

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