Trendyol 1. Lig'de Adanaspor - Keçiörengücü 1-1 - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de Adanaspor - Keçiörengücü 1-1

Trendyol 1. Lig\'de Adanaspor - Keçiörengücü 1-1

Ciccolini, Adanaspor'un sıkıntılarına rağmen ikinci yarıda iyi oynadıklarını belirtti.

16.09.2024 23:47
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'da teknik sorumlu François Ciccolini, "İkinci yarı ne kadar iyi oynasak da maalesef yeterli olmadı." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ciccolini, ilk yarı vasat bir oyun sergilediklerini belirtti.

Sonrasında maçı bırakmadıklarını ifade eden Ciccolini, "Skorun peşinden koştuk ama maalesef bireysel bir hatadan gol yedik. Bu hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. İkinci yarı ne kadar iyi oynadıysak da maalesef yeterli olmadı." diye konuştu.

François Ciccolini, kadrolarına 2 oyuncunun daha katılacağını anlatarak, "Henüz gelmediler. Adana'da değiller şu an. Vize sıkıntılar var. Onu aşıp gelecekler. 2-3 güne burada olacaklar." ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan, öne geçtiği karşılaşmayı kazanamadıklarını söyledi.

Maçın ilk devresinde iki takımın da fazla pozisyon bulamadığını anlatan Parlatan, şunları kaydetti:

"İkinci devre bana göre bizim biraz üstünlüğümüz vardı. Penaltı sonrası öne geçtik. Bence maçın kırılma anı Camara'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyon. Orada 2-0 yapmamız gerekiyordu. Çünkü net bir gol pozisyonu. Sonrasında Adanaspor beraberlik golü için yüklendi, iyi defans yaptık. Şunu merak ediyorum, gol öncesi bizim taraftaki taç çizgisinde top çıktı mı çıkmadı mı? Çok enteresan bir pozisyon ama bunun akabinde karambolde beraberlik golünü yedik. Daha sonra belli başlı girişimlerimiz oldu ama yine öne geçtiğimiz bir maçı kazanamadık. İnşallah haftaya şansımızı kırarız diye düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de Adanaspor - Keçiörengücü 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de Adanaspor - Keçiörengücü 1-1 - Son Dakika
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