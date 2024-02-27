Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının başlama saati değişti - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının başlama saati değişti

Trendyol 1. Lig\'de Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının başlama saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanacak maçın başlama saatini 20.00'den 14.00'e aldı. Ayrıca müsabakanın oynanacağı yer de Aktepe Stadı olarak belirlendi.

27.02.2024 15:31
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanacak maçın başlama saati değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında 4 Mart Pazartesi günü yapılacak 25. hafta karşılaşmasının başlama saatini 20.00'den 14.00'e aldı.

TFF ayrıca müsabakanın oynanacağı yeri de Aktepe Stadı olarak belirledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının başlama saati değişti - Son Dakika
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