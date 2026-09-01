Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü, Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü, Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig\'de Keçiörengücü, Bolu Atatürk Stadı\'nda Boluspor\'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yendi. Konuk ekibin gollerini 13. ve 21. dakikalarda Mame Biram Diouf kaydetti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Yücel Büyük, Kurtuluş Aslan, Berat Binbir

Boluspor: Tafas, Arda Tuğra Saygı (Dk. 77 Furkan Emir Kaçmaz), Bartu Göçmen, Rodriguez, Abdulsamet Kırım, Lopez (Dk. 59 Tolunay Artuç), Muhammed Mert (Dk. 66 Deniz Yıldız), Rodriguez (Dk. 77 Ahmet Can Özdemir), Mustafa Alptekin Çaylı, Ege Özkayımoğlu (Dk. 59 Zeki Dursun), Gonzalez

Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Süleyman Luş, Abdullah Çelik, Nascimento, Erkam Develi (Dk. 84 Oğuzhan Ayaydın), İshak Karaoğul (Dk. 69 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 80 Fofana), Ezeh (Dk. 80 Enes Yılmaz), Raice (Dk. 69 Jefferson), Biram Diouf

Goller: Dk. 13, Dk. 21 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 67 Escobar Rodriguez, Dk. 84 Mustafa Alptekin Çaylı, Dk. 85 Abdulkerim Kırım (Boluspor) Dk. 45 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de Keçiörengücü, Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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