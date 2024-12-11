Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

16. hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

11.12.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

13 Aralık Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü- Manisa FK: Mustafa Kürşad Filiz

20.00 Adanaspor- Yeni Malatyaspor: İlker Yasin Avcı

14 Aralık Cumartesi:

13.30 Şanlıurfaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Uğur Okulları İstanbulspor-Erzurumspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük- Boluspor: Gürcan Hasova

19.00 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Mehmet Ali Özer

15 Aralık Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor- Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: Batuhan Kolak

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu

19.00 Kocaelispor- Esenler Erokspor: Ümit Öztürk

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Politika, Trendyol, Futbol, Aralık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:14 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
18:59 Esad son ana kadar bu evde bekledi Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
06:41 Güney Kore’de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
01:56 2025 Bütçeleri TBMM’de Kabul Edildi 2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi
01:16 Bakan Fidan’dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı?
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 20:35:43. #1.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.