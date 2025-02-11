Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

Spor

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın ve 13 Şubat Peşembe günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

14.00 Erzurumspor- Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Adanaspor: Fatih Tokail

17.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Mehmet Ali Özer

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses

13 Şubat Perşembe:

14.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Geosis Boluspor: Yunus Dursun

17.00 Şanlıurfaspor- Sakaryaspor: Ümit Öztürk

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor: İlker Yasin Avcı

20.00 MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu