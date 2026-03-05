Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın ve cumartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor: Alpaslan Şen

20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Süleyman Bahadır

7 Mart Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK: Burak Demirkıran

13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay

16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Fatih Tokail

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor: Berkay Erdemir