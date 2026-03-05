Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında yarın ve 7 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın ve cumartesi günü oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
16.00 SMS Grup Sarıyer-Eminevim Ümraniyespor: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Sakaryaspor-Adana Demirspor: Alpaslan Şen
20.00 Atko Grup Pendikspor-İmaj Altyapı Vanspor FK: Süleyman Bahadır
7 Mart Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Manisa FK: Burak Demirkıran
13.30 Özbelsan Sivasspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Çağdaş Altay
16.00 Arca Çorum FK-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Fatih Tokail
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor: Berkay Erdemir
