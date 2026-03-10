Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

Trendyol 1. Lig'de yarın oynanacak 30. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde yarın oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13.30 İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam
13.30 Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor: Davut Dakul Çelik
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: Batuhan Kolak
