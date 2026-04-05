Trendyol 1. Lig: Sivas'ta Erokspor zaferi

05.04.2026 19:40
Sivasspor, Erokspor'a 3-1 yenilirken, teknik direktör İsmet Taşdemir play-off hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen Özbelsan Sivasspor'un teknik direktör İsmet Taşdemir, sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Taşdemir, ilk golü yiyene kadar her şeyi doğru yaptıklarını belirtti.

İsmet Taşdemir, golü yedikten sonra çözüldüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İlk yarının sonuna kadar kötü oynadık. İkinci yarı kötü başlayıp tekrar oyunun hakimiyetini elimize aldık ama üretme konusunda sıkıntı yaşadık, yapamadık. Uzun bir yoldan geldik. Geldiğimiz yol çok basit ve kolay değildi. Ucuna kadar geldik, şu anda bir fire verdik. 5 maçımız kaldı. Kalan 5 maçımızda elimizden geleni yapıp arzuladığımız play-off'a girmek istiyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bu güne kadar böyle bir atmosfer görmedim. Onları üzdüğümüz için özür diliyorum ama bizden vazgeçmesinler. Çünkü biz hedeflerimizden, hayallerimizden vazgeçmiyoruz."

Esenler Erokspor cephesi

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise zorlu bir deplasmandan 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özköylü, Süper Lig'e çıkma yarışında haftaya oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesi bu maçın önemli olduğuna dikkati çekerek, "Gerçekten çok önemli bir karşılaşmaydı. Bizim açımızdan kırılma maçı diyebiliriz. Sivasspor da son hafta aldığı galibiyetlerle bir anda play-off sınırına yaklaştı. Onlar için de önemli bir fırsattı. Her iki takımın da bu karşılaşma öncesi planları kazanmak üzereydi. Sivasspor, belki de bu sezon ilk kez bu kadar seyirciye oynadı. Bir organizasyon yapılmış takımın enerjisini yükseltmek için. Son haftalarda aldıkları galibiyetlerin ödülünü vermek için iyi bir taraftar topluluğu vardı." diye konuştu.

Karşılaşmanın büyük bölümünde kontrolün kendilerinde olduğunu aktaran Özköylü, şunları kaydetti:

"Son bölümde yapmış olduğumuz oyuncu değişiklikleri sonrası biraz dağınıklık yaşadık. Çok basit bir gol yedik. Nerdeyse hiç pozisyon vermeden götürdüğümüz bir maçı bir anda riske ettik. Böyle olunca Sivasspor'un da enerjisi bir anda arttı. Neticede son attığımız golle 3-1 kazandık. Öncesinde maçı koparabilmek adına çok önemli pozisyonlarımız var. Genel hatları ile 15 gündür ne çalıştıysak, ne anlatıysak, oyuncularımızdan mükemmel geri dönüş aldık. Bu maça 4 ilk 11 oyuncumuzdan yoksun çıktık. Büyük bir galibiyet aldık. Bu, ilk 2 şansımızı sürdürmek adına, Süper Lig'e direkt çıkma adına çok önemli bir maçtı. Şimdi önümüzdeki hafta Amed Sportif Faaliyetler ile bir final maçı oynayacağız. İnşallah bu kez kazanan biz oluruz. Biz iyi bir takımız, iyi futbol oynayan bir takımız. Bunu bugün çocuklar sahada gösterdi."

Kaynak: AA

