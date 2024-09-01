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- Trendyol Süper Lig : Adana Demirspor : 0 - Galatasaray : 4 (İlk yarı)

ADANA - Trendyol Süper Lig'in'in 4. haftasında Adana Demirspor, evinde Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 4-0 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Galatasaray savunmasından atılan uzun topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Kaleci Deniz ceza sahası dışında topu karşılamak isterken üstünden geçti. Pozisyonu takip eden Kerem yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

17. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atağında ikili mücadelede topu önüne alan Ali Yavuz Kol ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

18. dakikada savunmadan gönderilen uzun pasa Barış Alper hareketlendi. Topu alan Mertens vuruşunu yaptı. Semih Güler'e çarpan top sağ köşeden ağlarla buluştu. 0-2

21. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği hücumda savunma arkasına koşu yapan Aymbetov, ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Batshuayi topu karşıladı. Hızlı hücuma çıkan konuk ekip, Kerem Aktürkoğlu'nun Barış Alper'e gönderdiği pas ile kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış Alper'in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3

37. dakikada ceza sahasının sol çaprazında gelişen atakta topu önünde bulan Mertens vuruşunda topu uzak köşeye gönderdi. Meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-4

Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çavuş, Bersan Duran

Adana Demirspor: Eren Dönmezer, Abdulsamet Burak, Semih Güler, Gravillion, Jovan Manev, Tayfun Aydoğan, Maestro, Ali Yavuz Kol, Bünyamin Balat, Nabil Alioui, Abat Aymbetov

Yedekler: Vedat Karakuş, Tolga Kalender, Yusuf Sarı, İzzet Çelik, Aksel Aktaş, Florent Shehu, Salih Kavrazlı, Ozan Demirbağ

Teknik Direktör: Michael Valkanis

Galatasaray: Fernando Muslera, Elias Jelert, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi (Michy Batshuayi dk. 25)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Ali Turap Bülbül, Efe Akman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9), Semih Güler (dk. 18 k.k), Barış Alper Yılmaz (dk. 31), Dries Mertens (dk. 38) (Galatasaray)

Sarı kart: Abdulsamet Burak, Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)