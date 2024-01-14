- Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
ANTALYA - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada Safuri'nin ortasını savunma uzaklaştırmak isterken sağ çaprazda top Kaluzinski'nin önünde kaldı. Kaluzinski'nin sert şutunda Veysel Sarı kafasını da çarpan meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
68. dakikada Safuri'nin sağ kanttan ceza sahası içine ortasında Jehezkel'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
90+7. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazdan sert şutu az farkla üstten auta gitti.
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kamil Çetin, Murat Altan
Antalyaspor: Helton Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır, Güray Vural, Kaluzinski, Jehezkel (Bytyqi dk. 80), Safuri (Ufuk Akyol dk. 88), Saric, Larsson (Milosevic dk. 90), Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Van de Streek, Ege Bilsel, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can (Hüseyin Türkmen dk. 84), Rayyan Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Berat, Mendy, Edin Visca (Arif Boşluk dk. 90+5), Bardhi, Fountas (Umut Güneş dk. 84), Enis Destan (Poyraz Efe Yıldırım dk. 90+5)
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Kerem Şen, Fernandez, Bakic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Fountas (dk. 3) (Trabzonspor), Jehezkel (dk. 68) (Antalyaspor)
Sarı kart: Veysel Sarı (Antalyaspor)
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