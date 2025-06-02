Trendyol Süper Lig'de Hakem Performansları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig'de Hakem Performansları

Trendyol Süper Lig\'de Hakem Performansları
02.06.2025 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-2025 sezonunda Cihan Aydın en fazla düdük çalan hakem oldu, 55 yıl sonra yabancı hakem iş başında.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda en fazla düdük çalan hakem 23 maçla Cihan Aydın oldu. Bu sezon aynı zamanda 55 yıl sonra ligde yabancı bir hakem de görev aldı. TFF, Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşması için Sloven hakem Slavko Vincic'i Türkiye'ye getirdi.

Trendyol Süper Lig'de sezon dün akşam oynanan müsabakalarla sona erdi. Hakem performansları her dönem olduğu gibi bu sezon da çok tartışıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) ise geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha çok genç hakemlere şans verdi.

En fazla düdük çalan Cihan Aydın

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda en fazla düdük çalan hakem Cihan Aydın oldu. Aydın, 23 müsabakada hakem olarak sahada yer aldı. Bu ismi 22'şer defa ile Ali Şansalan, Ozan Ergün ve Mehmet Türkmen takip etti.

55 yıl sonra yabancı hakem

Bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan toplam 6 derbide 5 farkı hakem düdük çaldı. Bunlar arasında en dikkat çeken isim ise Slavko Vincic oldu. TFF, ligin 26. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi için Sloven hakem Vincic ile anlaştı. Vincic, Süper Lig'de 55 yıl sonra düdük çalan ilk yabancı hakem oldu.

Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Beşiktaş maçlarına atanan Yasin Kol da iki derbiyle ön plana çıktı. Ligde 17 kez düdük çalan Kol, aynı zamanda 1. Lig play-off finalinde de görev aldı.

Diğer derbilere bakıldığında; Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasını Arda Kardeşler, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Mehmet Türkmen ve Fenerbahçe - Galatasaray müsabakasını da Atilla Karaoğlan yönetti.

Sarı kartlarda zirvede Atilla Karaoğlan

Atilla Karaoğlan, 122 sarı kartla bu alanda zirvede yer aldı. Karaoğlan, 1 kez de çift sarı karttan kırmızı kartına başvurdu. Atilla Karaoğlan'ı 116 sarı kart ile Ozan Ergün takip etti.

Ali Şansalan kırmızıyı seviyor

Süper Lig'de 22 defa düdük çalan Ali Şansalan, aynı zamanda en fazla kırmızı kartına başvuran isim olan öne çıktı. Şansalan, 4'ü çift sarıdan, 4'ü de direkt olmak üzere toplam 8 kez kırmızı kart gösterdi. 3'ü çift sarıdan 4'ü direkt 7 kırmızıyla Zorbay Küçük ile 4'ü çift sarı karttan 3 tanesi de direkt olarak yine 7 kırmızı kartla Burak Pakkan en çok kırmızı kart gösteren hakemler sıralamasında üst basamaklarda yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Cihan Aydın, Politika, Futbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Hakem Performansları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Türkiye’ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler
14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı 14 yaşındaki çocuk, babasını öldürdü, annesini yaraladı
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi Aldığı ürünü değiştirmek isteyen vatandaş güvenlik görevlileri tarafından darp edildi
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
İBB’ye operasyonda çok konuşulacak iddia Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler İBB'ye operasyonda çok konuşulacak iddia! Gözaltına alınmadan konkordato ilan etmişler

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
14:09
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
22:21
Yüksel Yıldırım’dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
Yüksel Yıldırım'dan olay sözler: Bizi desteklemeyenlere karşı inandık, savaştık
22:13
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi elemesinde muhtemel rakipleri belli oldu
22:01
Süper Lig’de maç sonu ayrılık kararı
Süper Lig'de maç sonu ayrılık kararı
21:54
Beşiktaş’ta Solskjaer’den transfer sorusuna cevap Bölge bölge saydı
Beşiktaş'ta Solskjaer'den transfer sorusuna cevap! Bölge bölge saydı
21:35
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona erdi Küme düşen ve Avrupa’ya katılan takımlar belli oldu
Süper Lig'de 2024-2025 sezonu sona erdi! Küme düşen ve Avrupa'ya katılan takımlar belli oldu
21:27
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
Sevgilisiyle kaldığı evi yakan kadın kaçarken kaza yaptı
21:23
Ukrayna’nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski’den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Ukrayna'nın Rusya saldırısı sonrası Zelenski'den ilk açıklama: Tarih kitaplarına geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 16:09:30. #7.13#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de Hakem Performansları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.