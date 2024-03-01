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Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Sivasspor Berabere

Trendyol Süper Lig\'de Kasımpaşa ile Sivasspor Berabere

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Kasımpaşa evinde Sivasspor ile karşılaştı. İlk yarı 0-0 berabere sona erdi.

01.03.2024 20:54  Güncelleme: 20:56
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftanın açılış maçında Kasımpaşa evinde Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

33. dakikada Yasin Özan'ın sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza yayının sol çaprazından vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada Haris Hajradinovic'in pasında ceza yayında topu alan Oğulcan Çağlayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Hakemler: Burak Şeker, Murat Altan, Mert Bulut

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kenneth Omeruo, Jackson Porozo, Yasin Özcan, Sadiku, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Melih Akyüz, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Mamadou Fall, Zai, Rochinha, Yunus Emre Gedik, Selim Dilli, Samuel Bastien

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Azizbek Turgunboev, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Achilleas Poungouras, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, İbrahim Akdağ, Queensy Menig, Cektas, Rey Manaj

Yedekler: Nikolic, Charisis, Samba Camara, Emrah Başsan, Hakan Arslan, Fode Koita, Ziya Erdal, Kerem Atakan Kesgin, Mehmet Albayrak, Roman Kvet

Teknik Direktör: Bülent Uygun - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Sivasspor Berabere - Son Dakika

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