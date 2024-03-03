Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Samsunspor, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Zeki Yavru, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.
14. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Piatek'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, 32. dakikada Mouandilmadji'nin orta sahada Kemen'e yaptığı faulü tekrar izledi ve Mouandilmadji'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Kemen, Aleksic, Davidson, Piatek
Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Keny, Abeid, Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Ömer Ali Şahiner, Berkay Aydoğmuş, Josef
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik, Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Raman, Mouandilmadji
Yedekler: Muammer Yıldırım, Alim Öztürk, Fofana, Soner Aydoğdu, Bola, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Mustafa Tan, Muja, Ercan Kara
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Kırmızı kart: Mouandilmadji (dk. 34) (Samsunspor) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile Samsunspor Karşı Karşıya - Son Dakika
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