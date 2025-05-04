Trendyol Süper Lig'de VAR Atamaları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig'de VAR Atamaları Açıklandı

Trendyol Süper Lig\'de VAR Atamaları Açıklandı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için VAR Richard Martens, diğer maçlar için de VAR atamaları yapıldı.

04.05.2025 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. Fenerbahçe- Beşiktaş arasında oynanacak derbinin VAR'ı Hollandalı Richard Martens oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bugün 3 maç oynanacak. Fenerbahçe'nin saat 19.00'da sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Burak Pakkan olacak. Karşılaşmada VAR'da Hollandalı Richard Martens, AVAR'da da Onu Özütoprak görev yapacak.

Samsunspor saat 16.00'da Eyüpspor'u konuk edecek. Hakem Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çalacağı mücadelede Kerem Ersoy ve Mehmet Kısal yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Melih Kurt olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Macaristanlı Istvan Vad oturacak. Vad'a, AVAR'da Ogün Kamacı eşlik edecek.

Günün diğer karşılaşması Adana Demirspor ile Göztepe arasında oynanacak. Batuhan Kolak'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Kolak'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Onur Gülter yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sarper Barış Saka olacak. VAR koltuğunda da İspanyol Javier Alberola Rojas, AVAR'da Adnan Deniz Kayatepe görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'de VAR Atamaları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü Trafik polisi, dilden dile dolaşan şehir efsanesini böyle çürüttü
Tapuya yüzde 200’e varan yeni zam İşte ücretler Tapuya yüzde 200'e varan yeni zam! İşte ücretler
Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü Garanti Bankası mobil uygulamasındaki erişim sorunu çözüldü
Arda Güler sayesinde oldu Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak Arda Güler sayesinde oldu! Fenerbahçe Real Madrid ile maç yapacak
Tansiyon zirveye çıktı ABD’nin hamlesine Kuzey Kore’den nükleer tehdit Tansiyon zirveye çıktı! ABD'nin hamlesine Kuzey Kore'den nükleer tehdit
Hadise’den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti Hadise'den cesur yaz açılışı: Üstsüz pozuyla kamera karşısına geçti
Jorge Jesus Suudi Arabistan’dan kovuldu Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan kovuldu
Borsa İstanbul’da felaket Kaybolan paranın haddi hesabı yok Borsa İstanbul'da felaket! Kaybolan paranın haddi hesabı yok

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 18:09:23. #7.13#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'de VAR Atamaları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.