Trendyol Süper Lig Derbisi: Trabzonspor-Fenerbahçe

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe derbisi, tüm detaylarıyla beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. 3 Kasım Pazar saat 19.00'da başlayacak dev mücadelede, Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu karşılaşma, gün boyu stadyum ve stüdyodan yapılacak canlı yayınlarla beIN SPORTS ve TOD ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

beIN SPORTS'un küresel gücüyle Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi dünya çapında beş kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak ve mücadele dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak. - İSTANBUL