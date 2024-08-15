Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre, haftanın açılış maçı olan Konyaspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda 17 Ağustos Cumartesi günü Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Tüpraş Stadyumu'nda 18 Ağustos Pazar günü Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmada ise Mehmet Türkmen görev yapacak.
Süper Lig'de haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
21.00 Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21.00 Eyüpspor - Bodrum FK: Halil Umut Meler - İSTANBUL
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