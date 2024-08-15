Spor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında görev yapacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre, haftanın açılış maçı olan Konyaspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda 17 Ağustos Cumartesi günü Göztepe ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Tüpraş Stadyumu'nda 18 Ağustos Pazar günü Beşiktaş ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmada ise Mehmet Türkmen görev yapacak.

Süper Lig'de haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

21.00 Konyaspor - Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Kayserispor - Sivasspor: Turgut Doman

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.45 Göztepe - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

18 Ağustos Pazar

19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler

21.45 Gaziantep FK - Samsunspor: Emre Kargın

21.45 Beşiktaş - Antalyaspor: Mehmet Türkmen

19 Ağustos Pazartesi

21.00 Hatayspor - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

21.00 Eyüpspor - Bodrum FK: Halil Umut Meler - İSTANBUL