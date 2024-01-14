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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor-Sivasspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan oldu - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor-Sivasspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan oldu

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile Sivasspor arasında oynanacak maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Hakan Ceylan görevlendirildi. Maçta hakemlik görevini ise Burak Şeker üstlenecek.

Trendyol Süper Lig\'in 20. haftasında Samsunspor-Sivasspor maçının VAR\'ı Hakan Ceylan oldu
14.01.2024 - 12:16,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Samsunspor- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, Samsunspor'a konuk olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan'a, AVAR'da Ümit Öztürk ve İbrahim Bozbey eşlik edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor-Sivasspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan oldu - Son Dakika
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