Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor arasında yarın oynanacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor arasında yarın oynanacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig\'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor arasında yarın oynanacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak olan Kasımpaşa - Sivasspor müsabakasının hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Murat Altan ve Mert Bulur yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Uğurlu olacak. - SİVAS

29.02.2024 12:34
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor arasında yarın oynanacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'da başlayacak olan Kasımpaşa - Sivasspor müsabakasının hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Murat Altan ve Mert Bulur yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Uğurlu olacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Burak Şeker, Kasımpaşa, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor arasında yarın oynanacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Sivasspor arasında yarın oynanacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak. - Son Dakika
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