Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
Beşiktaş - Hatayspor: Adnan Deniz Kayatepe
Sivasspor - Antalyaspor: Burak Pakkan
Bodrum FK - Samsunspor: Yasin Kol
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Direnç Tonusluoğlu
Konyaspor - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
Kayserispor - Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor - Alanyaspor: Ali Şansalan
Eyüpspor - Galatasaray: Çağdaş Altay
Göztepe - Başakşehir: Kadir Sağlam
Son Dakika › Spor › Heyecan dorukta! Haftanın hakemleri belli oldu - Son Dakika
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