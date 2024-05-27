Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunun Ardından Gözler EURO 2024'e Çevrildi - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunun Ardından Gözler EURO 2024'e Çevrildi

Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunun Ardından Gözler EURO 2024\'e Çevrildi

Trendyol Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte Türkiye'nin gözü A Milli Futbol Takımı'nın mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan sezonun ardından ligden düşen takımlar da belli oldu. Yeni sezon ise 9 Ağustos'ta başlayacak. A Milli Takım ise EURO 2024 öncesi hazırlıklarına başladı ve 2 hazırlık maçı yapacak.

27.05.2024 12:39
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun bitmesinin ardından gözler A Milli Futbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çevrildi.

Süper Lig'de 38 haftalık sezon, 102 puan toplayan Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sonuçlandı.

Trabzonspor-Bitexen Antalyaspor maçıyla 11 Ağustos 2023'te başlayan Süper Lig'deki, 290 günlük mücadelede ligden düşen takımlar ise İstanbulspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pedikspor ve MKE Ankaragücü oldu.

Yeni sezon 9 Ağustos'ta başlayacak

Ligde 75 günlük bir aradan sonra 2024-2025 sezonu 9, 10, 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak, ilk yarısı 20, 21, 22 ve 23 Aralık'ta yapılacak maçlarla tamamlanacak.

İkinci yarısı 3, 4, 5 ve 6 Ocak 2025 tarihlerinde başlayacak Süper Lig'de sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Avrupa Şampiyonası 14 Haziran'da

Almanya'daki 10 şehirde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, Almanya ile İskoçya arasında Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.

A Milli Takım'da hazırlıklar başladı

EURO 2024'te F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek, A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklar başladı.

A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, üç etap halinde kampa katılacak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, geçen cuma gününden itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde idmanlarına başladı.

İkinci grupta bulunan futbolcular ise liglerinde görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dahil olacak. Son olarak, Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak. 29 Mayıs'ta tam kadro olarak İstanbul'da toplandıktan sonra 3 Haziran'a kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek.

Milli takım iki hazırlık maçı oynayacak

Milliler, şampiyona öncesinde 2 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin İtalya karşılaşması Serie A'da mücadele eden Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Polonya özel maçına kadar olan süreci, bu ülkenin Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek ay-yıldızlılar, İtalya maçının ertesi akşamı Bolgona'dan Poznan'a hareket edecek. 9 Haziran'da ise Polonya-Türkiye maçının oynanacağı başkent Varşova'ya geçecek. Polonya-Türkiye karşılaşması, 10 Haziran'da ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milli Takımı, 5-11 Haziran tarihleri arasında Ümit Milli Takımı ile beraber kamp yapacak. A ve Ümit Milli Takımları, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

Milli Takımın EURO 2024 maç programı

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.

Milli takım, gruptaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

18 Haziran Salı:

Türkiye-Gürcistan (Dortmund)

22 Haziran Cumartesi:

Türkiye-Portekiz (Dortmund)

26 Haziran Çarşamba:

Çekya-Türkiye (Hamburg)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig Şampiyonluğunun Ardından Gözler EURO 2024'e Çevrildi - Son Dakika

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