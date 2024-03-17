Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı)

Geniş Video İzle

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fred'in attığı gollerle Fenerbahçe öne geçti.

17.03.2024 22:01  Güncelleme: 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topa Tadic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

37. dakikada Trezeguet'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Pepe, meşin yuvarlağı Enis Destan'a çıkardı. Ondan önce müdahale eden Ferdi Kadıoğlu mutlak golü önledi.

45+4. dakikada Tadic'in ceza sahası yayı üzerine gönderdiği topla buluşan Fred, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, Kerem Ersoy

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez, Denswill, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Trezeguet, Pepe, Enis Destan

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Bardhi, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski,Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Batshuayi, Oosterwolde, Miha Zajc, Serdar Dursun, Zeki Dursun

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Fred (dk. 13 ve 45+4) (Fenerbahçe)

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu
    23:23 İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon oldu

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kelebek Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Play-off final serisinde Buzadam Spor Kulübü'nü 4-2 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ipini göğüsledi. Ligde ikinci olan Buzadam Spor Kulübü ve üçüncü olan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ise derece elde etti.

  • Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı
    23:19 Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı

    Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girdi. Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, kendisine doğru koşan yüzü maskeli bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı. Taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.

  • Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe'nin kalecisine yumruk attı
    23:14 Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe'nin kalecisine yumruk attı

    Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.

  • Trendyol 1. Lig'de 27. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
    23:13 Trendyol 1. Lig'de 27. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

    Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Eyüpspor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek puan farkını 8'e çıkardı. Sakaryaspor ise Altay'ı 2-0 mağlup etti. Puan durumu şu şekildedir: 1. Eyüpspor 64 puan, 2. Göztepe 56 puan, 3. Sakaryaspor 47 puan.

  • Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Saha Karıştı
    23:04 Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Saha Karıştı

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha içerisinde yaşanan olaylar büyük bir karışıklığa sebep oldu. Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçın sonrasında Trabzonspor taraftarları sahaya inerek Fenerbahçeli futbolcularla arbede yaşadı. Güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlandı.

  • Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları sona erdi
    23:03 Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları sona erdi

    Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 3-2 mağlup oldu. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı.

  • Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı
    23:00 Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı

    Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.

  • Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı
    22:57 Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı

    Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan maçta Fred'in 2 ve Michy Batshuayi'nin de tek golüyle 3-2 kazanarak puanını 79'a çıkardı. Fenerbahçe, son 19 maçta sadece beraberlikler yaşayarak Trabzonspor'u da mağlup etti.


23:19 Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı
23:14 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe’nin kalecisine yumruk attı Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe'nin kalecisine yumruk attı
23:00 Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı
22:46 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
22:33 TİP, Hatay’da Gökhan Zan’ın adaylığını geri çekti TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
22:36 Dev maçın galibi Kanarya Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
21:34 Trabzon’da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde isabet etti Trabzon'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti
21:08 Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8’ini alan Putin kazandı Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların 87,8'ini alan Putin kazandı
20:59 Durdu durdu en kritik maçta attı Fenerbahçe’nin yıldızından Trabzonspor’a şahane gol Durdu durdu en kritik maçta attı! Fenerbahçe'nin yıldızından Trabzonspor'a şahane gol
20:59 İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı
20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi
20:22 Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’dan açıklamalar Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan açıklamalar
20:07 İstanbul Gaziosmanpaşa’da caddede büyük yılan görüntülendi İstanbul Gaziosmanpaşa'da caddede büyük yılan görüntülendi
19:11 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi
18:52 Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran EYT’li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran EYT'li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 23:36:59. #1.11#
SON DAKİKA: Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement