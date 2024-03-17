- Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)
TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Fred'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
20. dakikada Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topa Tadic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
37. dakikada Trezeguet'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Pepe, meşin yuvarlağı Enis Destan'a çıkardı. Ondan önce müdahale eden Ferdi Kadıoğlu mutlak golü önledi.
45+4. dakikada Tadic'in ceza sahası yayı üzerine gönderdiği topla buluşan Fred, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre İyisoy, Kerem Ersoy
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Fernandez, Denswill, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir, Visca, Trezeguet, Pepe, Enis Destan
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Bardhi, Umut Bozok, Fountas, Kerem Şen, Umut Güneş, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Orsic
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski,Tadic, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Batshuayi, Oosterwolde, Miha Zajc, Serdar Dursun, Zeki Dursun
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Fred (dk. 13 ve 45+4) (Fenerbahçe)
Son Dakika › Spor › Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 0 - Fenerbahçe 2 (İlk yarı) - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kelebek Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nin 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı. Play-off final serisinde Buzadam Spor Kulübü'nü 4-2 ve 2-1'lik skorlarla mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk ipini göğüsledi. Ligde ikinci olan Buzadam Spor Kulübü ve üçüncü olan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü ise derece elde etti.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girdi. Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi Samuel, kendisine doğru koşan yüzü maskeli bir Trabzonspor taraftarına yumruk attı. Taraftar, yumruğun etkisiyle yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. O anlarda güvenlik güçlerinden kurtulan bir taraftar, Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Livakovic'e yumruk attı. Yediği yumruk sonrası sarsılan kaleci yere düştü.
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Eyüpspor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek puan farkını 8'e çıkardı. Sakaryaspor ise Altay'ı 2-0 mağlup etti. Puan durumu şu şekildedir: 1. Eyüpspor 64 puan, 2. Göztepe 56 puan, 3. Sakaryaspor 47 puan.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından saha içerisinde yaşanan olaylar büyük bir karışıklığa sebep oldu. Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçın sonrasında Trabzonspor taraftarları sahaya inerek Fenerbahçeli futbolcularla arbede yaşadı. Güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlandı.
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta 3-2 mağlup oldu. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı 4-3 yenerek liderliğini sürdürdü. Ligdeki diğer maçların sonuçları ve puan durumu da açıklandı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michy Batshuayi ise, kendisine saldırdığını düşündüğü bir Trabzonspor taraftarına döner tekme attı.
Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler, gol düellosuna sahne olan maçta Fred'in 2 ve Michy Batshuayi'nin de tek golüyle 3-2 kazanarak puanını 79'a çıkardı. Fenerbahçe, son 19 maçta sadece beraberlikler yaşayarak Trabzonspor'u da mağlup etti.
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