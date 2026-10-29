Triathle Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Triathle Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz'deki UIPM Triathle Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular karışık bayrakta 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. 9 yaş altında Asya Saat-Kaan Deniz Atman ikilisi dünya şampiyonu olurken 17 yaş altı ikili gümüş, 13 ve 15 yaş altı ikililer bronz madalya aldı.

Portekiz'de düzenlenen UIPM Triathle Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, karışık bayrak yarışlarında 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Funchal kentinde düzenlenen organizasyonda 9 yaş altı kategorisinde Asya Saat-Kaan Deniz Atman ikilisi dünya şampiyonu oldu.

17 yaş altı kategorisinde yarışan Zeynep Ay-Serhan Efe Ucarı ikilisi dünya ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazanırken, 13 yaş altı kategorisinde Defne Güneş Dursun-Muhittin Karahan Koç, 15 yaş altı kategorisinde ise Ecrin Ber-Kerem Batur Genç ikilisi dünya üçüncüsü olarak bronz madalya aldı.

Kaynak: AA
Dünya ŞampiyonasıPortekizGümüşDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu’nun partisi yalana sarıldı Sandıktaki hezimetten sonra Netanyahu'nun partisi yalana sarıldı
Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 00:32:08. #.0.2#
SON DAKİKA: Triathle Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android