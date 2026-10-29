Triathle Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz kazandı

Portekiz'de düzenlenen UIPM Triathle Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular, karışık bayrak yarışlarında 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Funchal kentinde düzenlenen organizasyonda 9 yaş altı kategorisinde Asya Saat-Kaan Deniz Atman ikilisi dünya şampiyonu oldu.

17 yaş altı kategorisinde yarışan Zeynep Ay-Serhan Efe Ucarı ikilisi dünya ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazanırken, 13 yaş altı kategorisinde Defne Güneş Dursun-Muhittin Karahan Koç, 15 yaş altı kategorisinde ise Ecrin Ber-Kerem Batur Genç ikilisi dünya üçüncüsü olarak bronz madalya aldı.