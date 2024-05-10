Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı: Milli sporcular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı: Milli sporcular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi veriyor

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı: Milli sporcular Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi veriyor

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, milli sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesinin devam ettiğini belirtti. Yalçınkaya, triatlonda olimpiyatlara gitmenin diğer branşlara göre zor olduğunu ifade ederek, para triatlonda da kota mücadelesinin devam ettiğini söyledi. Ayrıca, federasyonun uzun vadeli planlar yaptığını ve triatlonun diğer branşların altyapısını oluşturduğunu vurguladı.

10.05.2024 11:08
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Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, milli sporcuların Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesinin devam ettiğini belirtti.

Yalçınkaya, federasyonun bu yılki hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu yıl tüm sporcu ve federasyonların Paris 2024'e odaklandığını belirten Yalçınkaya, triatlonda olimpiyatlara gitmenin diğer branşlara göre çok zor olduğunu ifade etti.

Bazı branşlarda sadece derecelerle olimpiyat kotasının alındığını dile getiren Yalçınkaya, "Triatlonda ise sürekli yarış kovalamanız lazım. Rakiplerinize göre strateji geliştiriyorsunuz. İyi rakipler nereye gidiyorsa ona göre strateji oluşturuyorsunuz ve sürekli yarış takip ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bayram Yalçınkaya, para triatlonda da kota mücadelelerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Şu anda Uğurcan Özer'in kota süreci bitmedi. Uğurcan, Mersin Yenişehir Yarışı'nda birinci olarak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na gitmek için büyük adım attı. En yakın rakibinin ikinci olmasını istemiyorduk. O rakibi de üçüncü oldu. Bizim için Mersin Yenişehir Yarışı çok olumlu geçti. Uğurcan Özer'in Mersin performansından sonra, 'Acaba para triatlonda bir madalya getirebilir miyiz?' diye heyecan duymaya başladık." diye konuştu.

"Çölde yağmur yağdı"

Kadın triatlet Sinem Xisca Tous Servera'nın Abu Dabi'de katılacağı yarışın hava şartları nedeniyle iptal edildiğini aktaran Yalçınkaya, şöyle devam etti:

"Abu Dabi Yarışı'nda ciddi bir puan almayı planlarken, çölde yağmur yağdı. Bu nedenden yarış iptal oldu. Biz orada yarışamayınca, rakiplerimiz başka organizasyonlarda iyi puan aldı. Bu durumda biraz geriye düşmüş gibi görünsek de önümüzde 3 yarış var. Bu konuda hemen strateji değiştirdik. Şili'deki yarışta birinci olmasını bekliyoruz. Oraya çok motive gitti. Eğer birinci olursa, tekrar sıralamadaki yerimizi eski noktaya getireceğiz. Daha önce Sinem'in olimpiyata gitme ihtimaline yüzde 90 diyebilirdim. Ancak Abu Dabi Yarışı'na katılamayınca şansımız şu an yüzde 51'e düştü. Bunu pozitif yönde nasıl değiştirebiliriz ona bakacağız. Umut ediyoruz ki hem para triatlonda hem de kadınlarda tarihimizde ilk kez Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer almak istiyoruz."

"Hep uzun vadeli planlar yapıyoruz"

Bayram Yalçınkaya, yaptıkları çalışmalarla hep bir adım ileriye gitmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Biz günü kurtarmaya yönelik projeler yapmıyoruz. Projelerimiz minimum 8 yıllıktır. Hep uzun vadeli planlar yapıyoruz. Planlar esnek olmalı. Gidişattaki olumsuz durumlara göre de değişkenlik göstermeniz lazım." şeklinde konuştu.

Triatlonun birçok branşın altyapısını oluşturduğu bilgisini veren Yalçınkaya, ailelere çocuklarını triatlona yazdırmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

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