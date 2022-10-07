Triatlon Milli Takımı, Asya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika
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Triatlon Milli Takımı, Asya Kupası'nda mücadele edecek

07.10.2022 10:42
Triatlon Milli Takımı, Asya Kupası'nda mücadele edecek

Triatlon Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenecek Asya Kupası'nda yarışacak.

Triatlon Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenecek Asya Kupası'nda yarışacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Semerkant şehrinde yarın TSİ 07.45'te koşulacak yarışta Gültigin Er ve Enes Kızılcık, olimpiyat puanı almak için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli takım antrenörü Zekeriya Yücetürk, "Öncelikle ilk 10 sporcu arasına girerek iyi puan almak istiyoruz. Olimpiyat hedefimiz doğrultusunda, bu yarışla birlikte dünya sıralamasındaki yerimizi yükseltmeyi umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Özbekistan, Asya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Triatlon Milli Takımı, Asya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika

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