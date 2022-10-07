Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Semerkant şehrinde yarın TSİ 07.45'te koşulacak yarışta Gültigin Er ve Enes Kızılcık, olimpiyat puanı almak için mücadele edecek.

Kaynak: AA

Özbekistan, Asya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Triatlon Milli Takımı, Asya Kupası'nda mücadele edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.