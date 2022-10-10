Triatlon Milli Takımı, Asya Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika
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Triatlon Milli Takımı, Asya Kupası'nda mücadele etti

10.10.2022 12:02
Triatlon Milli Takımı, Asya Kupası'nda mücadele etti

Triatlon Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen Asya Kupası'nda mücadele etti.

Triatlon Milli Takımı, Özbekistan'da düzenlenen Asya Kupası'nda mücadele etti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Semerkant kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, 18 farklı ülkeden triatlet yer aldı.

Olimpik mesafe koşulan yarışta, 26. sırada start alan sporcu Gültigin Er, müsabakayı 19. tamamladı. Diğer milli sporcu Enes Kızılcık ise 32. sırada başladığı yarışı 22. olarak bitirdi.

Yüzme etabında ana grupla sudan çıkan sporcular, bisiklet etabını da ön grupta geçti. Koşu etabının birinci turunda ilk 15 arasında yer alan Gültigin Er ve Enes Kızılcık, son turda tempo kaybetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Takım Antrenörü Zekeriya Yücetürk,"Millilerimiz tecrübe kazanmaya ve olumlu gelişme göstermeye devam ediyor. Start numaralarımıza göre daha üst sıralarda sonuç aldık. Alanya'da yapılacak Avrupa Triatlon Kupası'na tam motive ve hazır bir şekilde geliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Özbekistan, Asya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Triatlon Milli Takımı, Asya Kupası'nda mücadele etti - Son Dakika

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