Tribünde makyaj yapan genç kadını gören beIN spikeri bombayı patlattı

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçında ilginç anlar yaşandı. Mücadelenin 25'nci dakikasında kameralar bir anda tribünde maçı takip eden genç kadınlara döndü. Genç kadınların bu sırada makyaj yaptığı görüldü.
Genç kadınların makyaj yaptığını gören beIN spikeri Özkan Öztürk, çok geçmeden bombayı patlattı. Öztürk, makyaj yapan kadınlarla ilgili "İşte mücadeleden çok kişisel bakımıyla ilgilenen hanımlar" ifadelerini kullandı.
Öztürk'ün bu ifadeleri kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Öztürk'ün ifadelerine güldüklerini belirtti.
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